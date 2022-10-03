دراسة أمريكية تؤكد إصابة نصف مليار شخص بكورونا.. ومسؤول يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، إنه لا يمكن الجزم بدقة الأرقام الواردة فى دراسة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بشأن الأشخاص الذين لم يتناولوا لقاح كورونا، والتى تؤكد أن 618 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا، أى أكثر من نصف مليار شخص حول العالم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من دول العالم لا تقوم بعمل مسحة كورونا بشكل دقيق.





623 مصاب كورونا حول العالم

وأشار الدكتور فؤاد عودة، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن ثلاثة أضعاف الأرقام المذكورة موجودة فى العالم، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الوضع اليوم أفضل مما سبق، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن 623 مليون شخص مصابا حتى صباح اليوم، وأكثر من 6 مليون 500 ألف وفيات، ونسبة الشفاء 96.8%، ونسبة الوفيات 1.1%، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الشفاء.

إصابات أوروبا وإفريقيا

وأضاف الدكتور زكريا فى تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن أكثر نسبة إصابات فى العالم توجد فى أوروبا، بواقع 37%، وأقل نسبة إصابات فى إفريقيا بواقع 2%، لافتًا إلى تراجع كبير فى نسبة الوفيات.

وأشار إلى تم إجراء دراسة خلال العام الجارى 2022، تؤكد أن هناك 3 أسباب مهمة وراء تسجيل إصابات أقل فى أوروبا نظير إصابات مرتفعة فى أوروبا، موضحًا أن معدل العمر أو الجيل فى إفريقيا منخفض، أى أن النسبة الأكبر هم الشباب ومتوسطى العمر، مقابل نسبة عالية من المسنين فى قارة أوروبا، وأغلب الإصابات تكون بين المسنين.

تطعيم الملاريا

وأضاف أن السبب الثانى وجود الكثير من الدول قامت بعمل تطعيم فى إفريقيا، ما جعل الأجسام أكثر تمرنًا لمقاومة الفيروس والبكيتريا، موضحًا أن من تناولوا تطعيم الملاريا كان لديهم مقاومة غير مباشرة للفيروس. واعتبر أن السبب الثالث عدم إجراء الكثير من المسحات للكشف عن الفيروس فى إفريقيا.

تراجع كورونا

وأكد الدكتور فؤاد عودة، أنه بالنسبة لعلم الفيروس والبكتريات فإنه بضعف الفيروس يتحول من وباء عالمى إلى وباء دولى، وأصبحت الإصابة تختلف من منطقة لأخرى، ما يعنى تراجعا كبيرا للفيروس، لذلك لم يعد الفيروس ومتحوراته يسبب أعراض كثيرة.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، أن آخر متحور خطير كان أوميكرون، لافتًا إلى ارتفاع القدرة على التعايش مع الفيروس، وأكد أن هناك تراجع كبير فى الأشهر الأخيرة فى الفيروس، وأنه التعايش معه أصبح مثل الإنفلونزا.