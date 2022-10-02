ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع الكروي بإندونيسيا إلى 174 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في مالانج وصل إلى 174 قتيلا.

كان قائد الشرطة في جاوة الشرقية، قد أعلن في وقت سابق، عن وفاة 127 شخصا وإصابة 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في إندونيسيا، قبل أن يزداد عدد الوفيات وفق تصريحات نائب حاكم المقاطعة.

وأوضح قائد الشرطة نيكو أفينتا للصحفيين أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.

وقال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث.

وفاز بيرسيبايا 3-2 في المباراة.