الاتحاد الأوروبى: إنهاء الصراع مستحيل عمليا بعد ضم روسيا أربعة أقاليم جديدة

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن إنهاء الصراع فى أوكرانيا مستحيل عمليا، على خلفية واقع ضم روسيا لأقاليم دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.





وذكرت وكالة تاس الروسية، أنه بوريل شدد - خلال لقائه مع قناة تلفزيونية إسبانية اليوم - على أنه لن يعترف أحد بضم هذه الأراضى، وأن قرار الحكومة الروسية هذا يجعل من المستحيل عمليا إنهاء الحرب. وأشارت تاس إلى أنه خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضى أجرت دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا استفتاءات اختارت خلالها غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا. ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورؤساء تلك الأقاليم أمس الجمعة معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا. وفى كلمته خلال الحفل دعا بوتين كييف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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