موسكو: الرياضيون الروس وطنيون ولن يبيعوا وطنهم

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء الروسى ديمترى تشيرنيشينكو، اليوم الجمعة، إن الرياضيين الروس، الذين عانوا من تحيز المنظمات الدولية لسنوات عديدة، لن يبيعوا وطنهم لأنهم وطنيون.





وأضاف الدبلوماسى فى تصريحات لوكالة تاس الرياضيون الروس وطنيون ولا يبيعون وطنهم؛ لقد عانى رياضونا منذ عدة سنوات من السلوك المتحيز للمنظمات الرياضية الدولية، بما فى ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، وكان إيقافهم من المنافسات هو الذروة، ما الذى حققه خصومنا جراء ذلك؟. وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد صرح اليوم الجمعة، فى مقابلة مع صحيفة كورييرى ديلا سيرا الإيطالية، إن الرياضيين الروس الذين نأوا بأنفسهم عن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يجب أن يُسمح لهم بدخول البطولات الدولية فى وضع محايد.

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