فيتو روسى على مشروع قرار فى مجلس الأمن يدين ضم موسكو لأقاليم بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب خبر عاجل لفضائية "إكسترا نيوز"، أعلنت روسيا اللجوء لحق الفيتو على مشروع قرار فى مجلس الأمن يدين قرارات ضم موسكو لأقاليم فى أوكرانيا.

وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، بتصويت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم مناطق "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون"، إلى روسيا الاتحادية.

وشدد بوتين على أنه "سندافع عن أراضينا باستخدام شتى الوسائل والجهود"، مضيفًا: "سنعمل على إعادة إعمار تلك المناطق وإرساء الأمن والاستقرار هناك".

وكان رئيس الدوما الروسى، أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس بوتين أخطر المجلس بطلبات 4 أقاليم أوكرانية للانضمام إلى روسيا.