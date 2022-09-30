روسيا: طلب أوكرانيا الانضمام لـ الناتو يسرع من اندلاع حرب عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد - وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الجمعة، طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بأنه طلب من كييف للإسراع فى اندلاع حرب عالمية ثالثة.





وقال المسؤول الروسى -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"- "إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يريد تسريع عضوية الناتو، إنها فكرة رائعة، فهو ببساطة يتوسل من الناتو للإسراع فى اندلاع الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وانتقد السياسى الروسى موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن الرافض لحقيقة أن الأراضى الجديدة قد اختارت الانضمام إلى روسيا.

وأيدت أغلبية ساحقة فى جمهوريتى دوينتسك ولوجانسك، ومحافظتى خيرسون وزاباروجيا، قرار الانضمام إلى روسيا فى استفتاءات جرت فى تلك المناطق وامتدت 5 أيام من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر.

يشار إلى أن السلطات الروسية اعترفت باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى 24 فبراير الماضى.