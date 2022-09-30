العالم اليوم - بعد "الاستفتاءات".. مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:22 صباحاً - يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يدين "الاستفتاءات" لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفقما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ولم تنشر تفاصيله الدقيقة بعد، ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب حق روسيا في النقض (فيتو)، لكن يتوجب تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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