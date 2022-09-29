العالم اليوم - بعد تحديث "ويندوز 11".. هذا حل مشكلة "الشاشة الزرقاء"

انتم الان تتابعون خبر بعد تحديث "ويندوز 11".. هذا حل مشكلة "الشاشة الزرقاء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - أطلقت شركة "مايكروسوفت"، قبل أيام، تحديثا جديدا لنظام "ويندوز"، لكنه سرعان ما لاقى انتقادات كثيرة بسبب المشاكل التي عانى منها المستخدمون.

وواجه المستخدمون عدة مشاكل، بعد تحديث نظام "ويندوز"، الذي تم إطلاقه يوم 20 سبتمبر، حسب ما ذكر موقع "لابتوب ماغ" المتخصص في التقنية.

ومن بين هذه المشاكل، ظهور "الشاشة الزرقاء" المعروفة اختصارا بـ"BSoD"، لدى بعض المستخدمين.

وأوضح المصدر أن السبب في هذا الخلل يكمن في أن تحديث "Windows 11 22H2" لا يتوافق مع بعض برامج تشغيل الصوت، وهو الخطأ الذي يتسبب في توقف نظام التشغيل وظهور "الشاشة الزرقاء".

ولحل هذه المشكلة، توصي "مايكروسوفت" بتحديث برنامج "Intel SST"، من خلال "الإعدادات"، ثم "التحديث والأمان"، وبعدها "تحديث ويندوز"، وانقر على "عرض التحديثات الاختيارية".

وقال "لابتوب ماغ" إنه يجب تحديث البرنامج إلى إصدار أحدث من 10.29.0.5152 أو 10.30.0.5152، مضيفا "حينها، سيكون المستخدم قد تجاوز خلل الشاشة الزرقاء".

هذا وكشفت تقارير أن مايكروسوفت تعمل على طرح تحديث جديد يعالج مشاكل "Windows 11 22H2".