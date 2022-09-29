زيلينسكى وجوتيريش يبحثان السلامة النووية

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى فى منشور على فيسبوك، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية،: "لقد تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وناقشنا مسألة السلامة النووية فى سياق الوضع الخطر فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية. ممتنون للموقف الواضح بشأن عدم اعتراف الأمم المتحدة بالاستفتاءات الصورية التى أجريت فى الأراضى الأوكرانية".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى فى وقت سابق إن الهجمات الجديدة على أراضى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى 26-27 سبتمبر تظهر "الحاجة الملحة" لإنشاء منطقة أمنية نووية ومادية حول المحطة وأنه مستعد لمواصلة المشاورات حول هذا الموضوع فى أوكرانيا وروسيا.

يذكر أن الجيش الروسى استولى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية منذ 4 مارس الماضى.