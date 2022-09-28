ابو الراغب : قانون الصوت الواحد وضع في عهد عبد السلام المجالي والقوانين المؤقتة كانت ضرورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج - : قال رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب أن امتناعه عن الأضواء منذ سنوات يعود لكونه أجرى عملية قلب وبسبب " الطخ الشغال على كل المسؤولين " .

وبخصوص عشرات القوانين المؤقتة التي اصدرها قال إن الظروف المحيطة حتمت اصدارها وكان إصدارها ضرورة .

أما عن قانون الصوت الواحد التي اتهم بأنه وراء اصداره قال إن القانون صدر في العام 1993 في عهد حكومة عبد السلام المجالي قبل تسلمه الرئاسة وأنه جرى التصويت عليه لاحقا في العام 1997.

وكان ابو الراغب يتحدث لبرنامج نيران صديقة على قناة عمان تي في .

عبد السلام المجالي