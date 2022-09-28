نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان .. عااجل رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نقدمه لكم، حيث في يوم الخميس الماضي الموافق 15 من شهر سبتمبر الحالي بدأ طلاب الشهادات الفنية التابعين لنظام 3 أعوام و5 أعوام في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وسيظل متاحًا أمامهم تسجيل الرغبات الخاصة بهم حتى يوم الخميس القادم الموافق 22 من شهر سبتمبر، وسيتوفر لطلاب التعليم الفني مقاعد في الكليات الآتية (كلية التجارة ـ التربية ـ التربية النوعية ـ الخدمة الاجتماعية ـ السياحة والفنادق ـ الزراعة ـ الفنون التطبيقية ـ الآثار ـ الهندسة ـ الفنون الجميلة ـ التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الشروط الخاصة بكل كلية وكذلك أداء اختبارات القدرات من أجل القبول.

تختلف درجات تنسيق الدبلومات الفنية من عام لعام على حسب المجموع الكلي الذي تم الحصول عليه من قبل الطلاب والطالبات وبناء على نسب النجاح والرسوب للطلاب، ولقد لاحظ الطلاب خلال ذلك العام انخفاض ملحوظ في تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة بعد إتمام نظام التعليم الفني سواء الثلاثة سنوات أو الخمس سنوات مما يبشر بقبول عدد كبير من الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من أجل تسجيل وكتابة الرغبات الخاصة بالطلاب فيمكن إتباع العديد من الطرق، فمثلًا يمكن للطلاب التوجه إلى المعامل الخاصة بالجامعات وكتابة وتسجيل الرغبات فيها وهذه المعامل ستظل متاحة أمام الطلاب وذلك خلال الفترة التي تم تحديدها أمام الطلاب لكتابة رغباتهم، ويبدأ العمل فيها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وكذلك فيمكن للطلاب كتابة وتسجيل رغباتهم من منازلهم أو من أي مكانٍ يتوفر فيه شبكة إنترنت جيدة، ويكون متاحًا أمامهم التسجيل على الموقع على مدار اليوم كله.

كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

من أجل تسجيل الرغبات يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية: