نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الان… نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق برقم جلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يتوقف بحث الطلبة عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور انتهاء فرصة ترك الرغبات للدبلومات بشتى تخصصاتها وانظمتها ( الثلاث والخمس سنوات) حيث تضع التعليم العالى موعداً يُنتظر فيه الافصاح عن نتائج التنسيق بالنسبة للثانوية او الدبلومات حيث تقر بأن نتائج التنسيق يفترض ان يتم اتاحتها فور مرور 3 ايام من يوم غلق التنسيق، وبالفعل تم غلق تنسيق الدبلومات الفنية يوم الـ 24 من سبتمبر الحالى عقب ان تم مد فرصة كتابة التنسيق يومان فكان يفترض ان تنتهي ايام كتابة رغبات الدبلومات الفنية يوم 22، وعلى الطلبة الذين يترقبون النظر الى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ان يتوجهوا لموقع التنسيق لرؤية النتائج..

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لكل الانظمة

لاقت التعليم العالى العديد من التساؤولات حول نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وقد اكدت مسبقاً ان نتيجة التنسيق سيتم اتاحتها عقب مرور 72 ساعة من غلق التنسيق وبالفعل قد تم الخلاص اخيراً من تنزيل كل نتائج تنسيق الدبلومات الفنية على منصة التنسيق، لذا على الطلبة من كل انظمة الدبلومات الفنية تكرار دخول موقع التنسيق كى يصلون الى نتائجهم بالطبع فى البداية قد يستغرق الامر وقت طويل لتحميل صفحة النتائج وقد تجدها معطلة فى كثير من الاحيان فهذا يعنى ان موقع التنسيق يواجه ضغط شديد من الطلاب فى الساعات الاولى من اتاحة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات

عقب الافصاح رسمياً ان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية قد تم تنزيلها بالكامل على موقع التنسيق تهافت العديد من الطلبة للاطلاع على النتائج لكن لاحظ البعض ان الموقع يعانى من خلل ولا يستطيعون دخوله لكن يرجي العلم ان موقع التنسيق هو الموقع الرسمي الذي يتبني مسؤلية نشر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لكنه قد يتعرض لبعض الخلل نتيجة زيادة ضغط الدخول عليه، وحتى تصل لـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عليك القيام بما يلي:-

• فتح موقع التنسيق الموجود هنا.

• اختر تنسيق الدبلومات الفنية.

• اكتب رقم جلوسك.

• حدد نوع مدرستك.

• ادخل الرقم السري.

• فور الخلاص من ملئ البيانات اضغط عرض النتائج.

• اطبع ورقة الترشيح.