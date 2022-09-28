نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور أهلية الضمان الدورة التاسعة شهر سبتمبر 2022 منصة الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العديد من المستفيدين موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بالدورة التاسعة المستحقة مع نهاية سبتمبر 2022، وذلك حيث يتعرف المستفيدون من خلالها على نتائج الأهلية للدفعة 9 من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، ومن المنتظر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تقوم بالإعلان خلال الأيام القادمة عن موعد نتائج أهلية الضمان لدفعة شهر سبتمبر، ويعتبر الشهر الحالي هو الشهر قبل الأخير الذي سيتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور والضمان الاجتماعي القديم، حيث حددت وزارة الموارد البشرية تاريخ يوم 31 من أكتوبر 2022 كموعد أخير للتسجيل في الضمان المطور لمستفيدي الضمان القديم.

موعد صدور أهلية الضمان

واعتاد مستفيدو الضمان المطور أن يتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي في يوم 27 من الشهر الميلادي، ولكن لم تقم وزارة الموارد البشرية بإعلان نتائج الضمان في يوم الأمس الثلاثاء، ولذلك يتوقع معظم الخبراء أن يتم الإعلان عن أهلية الضمان في الساعات القليلة القادمة، يأتي هذا بعد أن تم الإعلان عن تغيير كبير في التشكيل الوزاري، الذي شهد تغيير معظم الوزراء في مجلس الوزراء، ولكن حصل السيد أحمد الراجحي على ثقة خادم الحرمين الشريفين ليستمر في منصبه كوزير للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم أن يقوموا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث أنه لن يتم نقل المستفيدين من الضمان القديم إلى الضمان المطور تلقائيا، ولكن يجب أن يقوموا بتسجيل بياناتهم الجديدة عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd، وذلك عبر الخطوات التالية:

موعد إيداع الضمان الاجتماعي

ووفقا لبرنامج الضمان الاجتماعي فإنه من المقرر أن يتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي المطور والقديم في حسابات المستفيدين بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد الموافق 2 من أكتوبر 2022، وذلك لأن اليوم الأول من الشهر الميلادي أكتوبر يوافق يوم السبت وهو عطلة رسمية للبنوك والمصالح الحكومية في المملكة.