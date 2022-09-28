نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الان درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ورابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الان ننقلها مع حضراتكم حتى هذة اللحظة لم تتوقف محركات البحث عن استقبال تساؤلات الطلبة حول نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على الرغم من ان التعليم العالى لم تضع تاريخ معين للافصاح عن نتيجة تنسيق الدبلومات بل اكتفت بذكر بأن النتائج تقترب فى الاعلان على موقع التنسيق، لكن يرغب العديد من الطلبة فى النظر الى مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لذا نترك لك عزيزي الطالب فى هذا المقال مؤشرات دخول عدد من الكليات والمعاهد المتوفرة لطلبة الدبلومات كذلك نفيدك بكيفية رؤية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور تحميلها على الموقع.

درجات تنسيق الدبلومات الفنية لكل الانظمة

جمعنا لكم من خلال ثقفني نيوز الاخبارى ابرز الكليات المتوفرة لطلبة الدبلومات الفنية وكذلك المعاهد كى يطلع عليها الطلاب ويجرون ابحاثهم حول تفاصيل كل كلية، يرجي العلم ان من المتوقع ان تاتي درجات تنسيق الدبلومات الفنية بشكل مشابه للغاية لدرجات تنسيق العام الماضي وتأتي درجات تنسيق الدبلومات الفنية المتوقعة لكل الانظمة على هذا المنوال:-

هندسة بترول السويس: 98.8.

هندسة اسيوط: 96.7.

هندسة جنوب الوادي: 97.6.

تربية حلوان: 96.

هندسة القاهرة: 97.5.

تربية السويس: 96.

سياحة وفنادق اسكندرية: 91.

تربية المنيا: 95.5.

المعهد العالى للهندسة بطنطا: 86.

تربية نوعية بنها: 92.9.

اثار الاقصر: 85.

اثار سوهاج: 80.

معهد فني صحي المنصورة: 96.7.

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد: 91.

معهد فني صحي الزقازيق: 96.

سياحة وفنادق حلوان: 91.

معهد فني صحي امبابة: 96.

المعهد العالي للهندسة بدمياط: 86.7.

المعهد العالي للهندسة بمايو: 84.5.

معهد القناة للهندسة بالسويس: 86.

المعهد العالى للهندسة كنج مريوط: 84.

تمريض القاهرة: 83.9.

تمريض دمنهور: 89.7.

تمريض حلوان: 80.5.

تمريض عين شمس: 82.

تمريض بنها: 86.

سياحة وفنادق السادات: 81.

تربية نوعية طنطا: 86.9.

سياحة وفنادق مطروح: 81.

سياحة وفنادق المنيا: 82.5.

تمريض سوهاج: 77.

خدمة اجتماعية الفيوم: 75.

الفراعنة العالى سياحة وفنادق بالهرم: 62.

خدمة اجتماعية حلوان: 75.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021/2022

يمكنك رؤية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور الخلاص من تحميلها على موقع التنسيق بواسطة اتمام عدد قليل من الخطوات لن يستغرق منك سوى لحظات فكل ما عليك القيام به عزيزي الطالب للنظر الى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية هو:-

دخول موقع التنسيق.

اختر نتيجة تنسيق الدبلومات.

اكتب رقم جلوسك.

حدد تخصصك.

فى الاخير انقر عرض النتيجة.

عليك طباعة ورقة الترشيح.

منذ لحظات اعلنت وزارة التعليم العالي رسمياً ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وذلك من خلال نشر نتائج الطلاب على موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية، ليتزايد الى حد كبير حدة البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها بكل بساطة من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية