نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راقم الجلوس رابط موقع الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022 moe.gov.sd وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022 حيث تزداد عمليات البحث بشكلٍ كبير في هذه الساعات من قبل الطلاب الشهادة الثانوية في السودان وأولياء الامور بشكل عام، وذلك لكي يتم التعرف على تفاصيل اعلان نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي الجاري 2022، وذلك بعدما أنتهى الطلاب بالفعل من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الامتحاني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية، وقد كشفت مصادر رسمية بالوزارة عن موعد طرح النتائج بالتزامن مع حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب في هذا التوقيت، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022.

اعلان نتائج الشهادة السودانية 2022

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، وقد اشارت الى أن اعمال تصحيح الإمتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية السودانية قد انتهت خلال الايام الاخيرة، وأن النتائج تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الاخيرة وهي مرحلة رصد الدرجات والنتائج تمهيدا لطرحها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث كانت وزارة التربية والتعليم السودانية قد اعلنت رسميا في مؤتمر صحفي عن أسماء أفضل التلاميذ وأول تلاميذ الفروع المختلفة والخاصة بالثانوية العامة في جميع المحافظات في ذلك الوقت، وقد اشارت كذلك إلى إعلان نسبة النجاح والتي جاءت مرتفعة هذا العام ومقارنتها بالعام السابق، ومن المقرر أن يتم اعلان النتيجة ليتم استخراجها عبر موقع الوزارة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

موقع الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل الوزير خلال الساعات المقبلة، ومن ثم بداية طرح النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.