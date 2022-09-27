نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط tansik.digital.gov.eg للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الرسمي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يبحث عليه حالياً مايقارب الى 200 الف طالب وطالبة فى الساعات الماضية وذلك للاجراء الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية حتي يتعرف الطلاب على الكليات والمعاهد التي جاءت مرشحة امام الطلاب والبدء فى تقديم الاوراق التي جاءت مطلوبة للقبول داخل الجامعة او المعهد التي تم قبول الطالب فيها، عليه نوافيكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

في الاونة الاخيرة اعلن مكتب التنسيق على استكفاء موقع بوابة الحكومة المصرية من استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية مساء يوم السبت الماضي الذي يوافق ميلادياً اليوم الرابع والعشرون من سبتمبر، على ان يتم البدء فى اعمال ترشيح الطلاب تجاه الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموع كل طالب لبدء بشكل رسمي على اعلان ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والتي سيتم الاعلان عنها اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

نرصد الان ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان بالخطوات كيفية الحصول والاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التي جاءت خطوات الحصول عليها على الشكل التالي:-

في البداية يجب علي الطالب او الطالبة البدء فى الدخول على موقع التنسيق الرسمي

في الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة خدمات تنسيق

فى الخطوة الرابعة:- ابدء في تسجيل الرمز المرئي

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

بعدها ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد الشعبة في الايقونة الخصصة لها

ابدء فى تسجيل وتدوين المحافظة التابع اليها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتيجة لتكون امام

هذا ومع العلم على ان الوزارة حتي وقتنا الحالي لم تعلق على تحديد ميعاد محدد على اعلان ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الا ان الوزارة قد أكدت على ان النتائج ستعلن عقب ساعات قليلة من الان على موقع التنسيق على شكل نتابعه على مدار الساعة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز