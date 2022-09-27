Télévision tunisienne القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية في اطار الاستعداد لبطولة مونديال قطر 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية حيث تقام مباراة اليوم عبر ملعب حديقة الأمراء، مساء يوم الثلاثاء مباراة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع في باريس عاصمة فرنسا بين منتخب تونس ونظيره منتخب البرازيل، والتي تقام ضمن المنافسات الودية التحضيرية التي يخوضها كلا الطرفين استعدادًا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي المباراة القوية التي يترقبها متابعي كرة القدم بشكل عام في تونس وفي جميع الدول العربية، وسوف نستعرض القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية.

مباراة البرازيل وتونس الودية

Tunisia vs Brazil القنوات الناقلة مباراة تونس والبرازيل الودية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم في قطر 2022 تعد هذه المباراة هي المواجهة الثانية لمنتخب تونس التي تقام ضمن معسكره الإعدادي الحالي الذي يقام في فرنسا، والتي يتم خوضها في إطار الاستعداد لبطولة مونديال قطر 2022، حيث نجح منتخب تونس من تحقيق فوز هام على حساب منتخب جزر القمر بهدف نظيف، من خلال هدف تسجيل اللاعب طه ياسين الخنيسي، وذلك في المباراة التي جاءت يوم الخميس الماضي، وهو نفس الامر بالنسبة لمنتخب البرازيل، والذي تمكن من الفوز في مباراته الودية الأولى، ضد منتخب غانا، والتي أقيمت يوم الجمعة، والتي انتهت بفوز منتخب السامبا بثلاثية نظيفة، ومن المقرر ان تقام هذه المواجهة بين الطرفين اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية اليوم

فنجد أن منتخب تونس تمكن من الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي تُقام في قطر هذه النسخة وذلك في الفترة ما بين 20 نوفمبر وتنتهي يوم 18 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن المجموعة التي جاءت تضمن أيضًا كلا من منتخب فرنسا والدنمارك وأستراليا، كما يشارك منتخب البرازيل كذلك في المونديال القطري ضمن المجموعة السابعة، والتي جاءت تتضمن كلا منتخب صربيا وسويسرا والكاميرون، وقد أشارت شاشة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية، بأنها هي الناقل حصريا للمواجهة القوية التي تجمع بين تونس والبرازيل في إطار ودي بين الطرفين مساء اليوم، حيث يتم نقل أحداث المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium”، كما أعلنت قنوات الكاس عن نقلها المباراة اليوم.

تبث التلفزة التونسية مباشرة على شبكتها الأرضية للقناة الوطنية الأولى المباراة الودية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام المنتخب البرازيلي وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر بداية من الساعة 19.30

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