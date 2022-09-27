نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Egypt Vs LIBERIA مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم 27 سبتمبر القنوات الناقلة وتغطية حصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Egypt Vs Liberia مباراة مصر وليبيريا، والتي تقام اليوم بشكل ودي في الإسكندرية، إلا أنها محل بحثا واسعا من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر بشكل عام وجميع الدول حول العالم كذلك، ومن ثم سوف نعرض القنوات الناقلة وتغطية حصرية عبر موقعنا ثقفني، حيث يخوض منتخب مصر مباراته الودية امام منتخب ليبيريا بقيادة المدرب روى فيتوريا مساء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر على معسكر المنتخب المصرى فى الاسكندرية بحضور جماهيرى، حيث تقام المباراة فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، فى ظل غياب كابتن فريق منتخب مصر الكابتن محمد صلاح تقام المباراة فى غياب محمد صلاح ومصطفى محمد، حيث تمكن منتخب مصر فى الفوز على منتخب النيجر بثلاث اهداف دون رد حيث سجل كلا من محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف واحد، وسوف نتابع معكم احداث تلك المباراة الهامة في هذا التقرير المحدث لحظة بلحظة لمتابعة مجريات المباراة.

مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم 27 سبتمبر

من المؤكد أن مباراة مصر وليبيريا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر هي واحدة من أهم المباريات التي يحاول عشاق كرة القدم مشاهدتها، وكذلك التعرف علي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيريا الودية، وسوف تجد بالفعل تردد القناة الناقلة بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة حول المباراة، حيث إن طاقم التحكيم فى مباراة مصر وليبيريا يدير المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب ليبيريا الكابتن يوسف السرايرى حكما للساحة، ويعاونه كلا من كابتن حسن خليل وكابتن إسماعيل ايمن والحكم الرابع كابتن صادق السالمى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا اليوم

تذاع المباراة بين منتخب مصر وليبيريا على قنوات اون تايم سبورت، يتم اذاعة المباراة على قناة أون تايم سبوت 1 بتعليق كابتن حاتم بطيشة، ونوفر لكم تردد قناة اون تايم سبورت 1 على القمر الصناعى نايل سات وترددها :

التردد : 11861.

الاستقطاب : أفقى.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا اليوم

تم إعلان التشكيل النهائي لمنتخب مصر في مباراة مصر وليبيريا الودية الليلة، وذلك من قبل الكابتن روى فيتوريا ونعرض لكم هذا التشكيل بشكل رسمي من خلال موقع ثقفني

حراسة المرمى محمد الشناوى.

خط الدفاع : أحمد حجازى، محمد عبدالمنعم، عمر جابر، محمد حمدى.

خط الوسط : محمود حمادة، إمام عاشور، طارق حامد.

خط الهجوم : محمود تريزيجة، عمر مرموش، احمد حسن كوكا.

تغطية احداث مباراة مصر وليبيريا اليوم

من أجل التعرف علي اخر المستجدات بشكل تفصيلي حول المباراة، عليكم متابعة هذا التقرير الذي تسعي بكل جهد علي وحديثة فورا باي حدث جديد في المباراة، وسوف نستمر في تلك التغطية طوال مباراة مصر اليوم الودية حتي ننقل لكم كافة الأحداث بشكل تفصيلي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بعد نحو 10 دقائق فقط من آلان.