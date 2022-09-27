نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022 وتاريخ الإيداع.. الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية عبر الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوشك العد التنازلي حتى تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022 الموافق هجريًا ربيع الأول، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنوطة بالإشراف على نظام الضمان الاجتماعي المطور بأن أسماء المستحقين سيتم الكشف عنها يوم الخميس 6-3-1444 هـ الموافق 02-10-2022 م الذين تطابقت عليهم شروط الاستحقاق واستكملوا طلباتهم بدون أي مشكلات، ولذلك سنوضح خطوات الضمان الاجتماعي المطور استعلام في التوقيت الذي سننوه عنها تباعًا.

ما الفرق بين الضمان الاجتماعي والضمان المطور

في حقيقة الأمر لم يكن هناك اختلافًا كبيرًا بقدر الهدف من استكمال لكلًا منهما الأخر لتحقيق الاستقرار المادي للمواطن الأكثر احتياجًا والتأكد من إيصال الدعم المادي إلى مستحقيه، بجانب تحويل المستفيد من محتاج إلى منتج قادرًا على يكون عاملًا فعالًا المنظومة الإنتاجية لتعم الفائدة ويتحسن مستوى دخل الفرد والفئات صاحبة الدخول المتوسطة والدنيا، لذلك تم فتح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور لكل الأسر والأفراد التي تنطبق معايير الأهلية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2022

حددت وزارة الموارد البشرية اليوم الأخير من كل شهر ميلادي جديد ليتم استعراض نتائج الأهلية وأسماء المستحقين للمعاش الاجتماعي فيه، ثم يليه بيوم أو يومين الإيداع، ومن ثم سيتم نزول الدفعة الخاصة بشهر ربيع أول 1444 هجريًا في حسابات المستفيدين النشطة بالبنوك يوم الأحد المقبل 06-03-1444 الموافق 02-10-2022م.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

بإمكان أي مواطن من أبناء المملكة العربية السعودية أن يقدم طلب انضمامه إلى برنامج الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الخطوات هذه:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الموارد البشرية. ثم الضغط على أيقونة إنشاء مستخدم جديد. البدء في إدخال البيانات المطلوبة من اسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. ثم كتابة رمز التحقق المرسل على رقم الهاتف الجوال. بعد ذلك يتم الدخول إلى الواجهة الرئيسية للمنصة باسم المستخدم وكلمة السر. ثم تأتي خطوة الملف الموحد والتي تتمثل في رفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي. ثم إرفاق ملف المنازل وجميع التفاصيل بشأن المسكن. بعد ذلك يتم عرض البرامج التي يختار منها المتقدم ما يلزمه. ثم الضغط على كلمة الطلب.

ويرجى العلم أنه في حال الرغبة بعد استكمال التسجيل فيمكن النقر على أيقونة سحب الطلب.

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