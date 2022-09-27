بلينكن يؤكد التزام أمريكا بـ دعم شعب باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال لقاء بلينكن بنظيره الباكستانى بيلاوال بوتو زاردارى، بمقر الوزارة بواشنطن. وأشار المتحدث إلى أن بلينكن أعرب -خلال اللقاء- عن أسفه بسبب الخسائر البشرية والدمار فى أنحاء باكستان جراء الفيضانات العارمة. وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكى نوّه بأنه تم تقديم نحو 56.5 مليون دولار خلال هذا العام لباكستان فى صورة مساعدات إنسانية، بجانب 10 ملايين من معونات جديدة للأمن الغذائى والرخاء الاقتصادى ولخدمة الاستقرار الإقليمى وأفغانستان.

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