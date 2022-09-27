نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022 الأن خلال موقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقي موقع التنسيق الالكتروني طلبات الطلاب وذلك للتحويل من كلية لكلية اخري داخل جامعة الازهر، هذا وقد اتاح مكتب التنسيق رابط تابع للموقع الرسمي لجامعة الازهر، وذلك للتسهيل علي اولياء الامور والطلاب، واعلنت جامعة الازهر ان نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022 ستظهر خلال الساعات القليلة وذلك بعد اغلاق باب تسجيل الرغبات والتحويلات بين كليات جامعة الازهر.

نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022

نشرت جامعة الازهر عبر الموقع الرسمي للجامعة ان نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022 ستظهر خلال الساعات المقبلة، حيث اتاحت جامعة الازهر رابط لامكانية معرفة نتيجة التحويلات بين كليات جامعة الازهر، وذلك عن طريق الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني، والشرط الاساسي في قبول طلب التحويل هو ان يكون قد حصل في شهادة الثانوية العامة على الحد الادني للكلية التي يرغب التحويل اليها.

شروط التحويل بين كليات جامعة الازهر2022

حددت جامعة الازهر بعض الشروط للتحويل من كلية لكلية داخل جامعة الازهر،

لا يجوز ان يقوم طالب الثانوية الازهرية بتحويل من كلية الي كلية اخري الا وقد قام باجراء اختبارات القدرات في جامعة الازهر.

يشترط ان تكون الكلية الذي يرغب التحويل اليها في النطاق الجغرافي للطالب.

للطالب الناجح في شهادة الثانوية الازهرية والطلاب الذين لم يسجلورغبات المرحلة الاولي والثانية حق التحويل من كلية الي كلية اخري داخل جامعة الازهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

حددت جامعة الازهر الاوراق المطلوبة للالتحاق بكلياتها، والاوراق المطلوبة هي:

احضار اصل شهادة الثانوية الازهرية و5 صور لشهادة الثانوية الازهرية 5 صور لبطاقة الرقم القومي الساري نموذج 6 او نموذج 7 جند للذكور نموذج 2 جند للذكور ملف بلاستيك 5 صور لشهادة الميلاد كمبيوتر 200 جنية مصاريف الالتحاق بالجامعة 3 صور لبطاقة الترشيح للكلية المرغوب التحويل اليها.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في جامعة الازهر

اعلنت وزارة التعليم العالي ان يوم السبت الموافق 1 اكتوبر هو موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع الجامعات الحكومية وجامعة الازهر، مع اخذ جميع الاحتياطات من قبل وزارة التربية والتعليم والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا واستقبال الطلاب في امان.