نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة مدارس الانتخابات في الكويت و معرفة مكان التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدارس الانتخابات في الكويت، حيث دق ناقوس العمل، وبدأ العد التنازلي، وبدأت الاستعدادات تسير على قدم وساق لإجراء انتخابات برلمانية تشريعية حرة ونزيهة لمجلس الأمة الكويتي2022 تصحيحاً للمشهد السياسي، والمقرر انعقادها في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، و من خلال هذا المقال سنتعرف على أسماء وأماكن مدارس الانتخابات في الكويت، وانتخابات مجلس الأمة الكويتي، أيضاً معرفة مكان التصويت في الانتخابات، وادارة شؤون الانتخابات.

مدارس الانتخابات في الكويت

تجدر الإشارة إلى أن مدارس الانتخابات في الكويت ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين، تعد الشغل الشاغل في الوقت الحالي لكل المواطنين الكويتيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 والمقامة في يوم الخميس 29 من شهر سبتمبر الجاري، حيث أعلنت وزارة التعليم في الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية عن تخصيص 123 مدرسة موّزعة على جميع أنحاء الكويت، لاستقبال المواطنين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، هذا بالإضافة إلى تخصيص 5 مدارس خاصة للجان الانتخابية الرئيسية حسب الدوائر الخمس وبناءً على طلب وزارة الداخلية الكويتية، ومن الجدير بالذكر أن أسماء وأماكن المدارس التي ستجرى فيها الانتخابات يصعب ذِكرُ جميعها لكثرة عددها، ولكننا سنذكر لكم أسماء بعض هذه المدارس على النحو التالي:

مدرسة فجر الصباح.

مدرسة سعد العبدالله للبنين.

مدرسة النجاة حولي.

مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية الفروانية.

مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة الرحاب.

مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين الفردوس.

مدرسة النجاة حولي.

مدرسة أم البراء بن صفوان الابتدائية الجهراء الجديدة.

مدرسة الواحة الابتدائية للبنات الجهراء والبر.

ثانوية الرابية للبنات.

ثانوية حواء بنت يزيد الأنصارية للبنات الأندلس والرقعي.

مدرسة عبدالله الرومي الابتدائية بنين صباح الناصر.

مدرسة عمرو بن ثابت الابتدائية بنين جليب الشيوخ.

مدرسة صالح الويح المتوسطة بنين.

مدرسة شملان بن علي المتوسطة بنين العمرية.

انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت، تترقب الساحة الكويتية الآن انتخابات مجلس الأمة الكويتي الذي صدر مرسوم أميري بحله بعد الاجتماع الأول للحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح نجل أمير البلاد، والذي جاء تصحيحًا للمشهد السياسي بالدولة لعدم وجود أي توافق وتعاون بين أعضاء مجلس الأمة ونشوب الصراعات والخلافات وتغلب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين، ويذكر أن انتخابات مجلس الأمة 2022 هي الانتخابات البرلمانية التاسعة عشر في تاريخ الكويت، والتي سيتم انعقادها في يوم الخميس بتاريخ 29 سبتمبر من عام 2022.

معرفة مكان التصويت في الانتخابات

تعد معرفة مكان التصويت في الانتخابات أمر هام بالنسبة للناخبين لذلك حرصت الحكومة الكويتية على راحة الناخبين فاتاحت لهم إمكانية التعرف على مكان التصويت للانتخابات الكويتية من خلال منصة وزارة الداخلية الكويتية حيث سيتمكن الناخب من التعرف على اسم ومكان المدرسة التي سيذهب إليها للإدلاء بصوته، وهذا يكون باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة وزارة الداخلية الكويتية .

. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى تبويب إدارة شؤون الانتخابات.

التوجه إلى خدمة الاستعلام عن مكان التصويت.

إدخال الرقم المدني الخاص بالناخب.

الضغط على خيار الاستعلام.

ظهور كافة المعلومات التي يريدها الباحث، ومنها المدرسة التي يتبع لها الناخب.

ادارة شؤون الانتخابات

تعتبر ادارة شؤون الانتخابات إحدى الإدارات الهامة في دولة الكويت. فهي مديرية ملحقة للمديرية العامة للشؤون القانونية، وفي كلّ دائرة تناط مديرية الانتخاب بلجنة أو أكثر. وتتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو من غيرهم من موظفي الحكومة. حيث تعكف اللجنة أثناء مدة الانتخابات على إجراء العديد من المهام المسندة اليها استعداداً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022.