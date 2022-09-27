متى موعد يوم التخضير في الكويت ؟ .. تفاصيل الاحتفال بيوم التخضير بالكويت لهذا العام

متى موعد يوم التخضير في الكويت ؟. فمما لا شك فيه أن التخضير أو الزراعة تسهم بشكل كبير في إعطاء مظهر جمالي رائع للبيئة، يشرح القلب ويُسرّ البال. كما تعمل النباتات الخضراء على تنقية الهواء وتقليل نسبة التلوث. من أجل ذلك خصصت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت أسبوعا من كل عام تحتفل فيه بالتخضير وإنشاء مساحات شاسعة خضراء تفيد البيئة،.ومن خلال هذا المقال نعرف متي موعد يوم التخضير في الكويت وما هو يوم التخضير بالكويت وصولا إلى احتفال يوم التخضير في الكويت.

متى موعد يوم التخضير في الكويت ؟

متى موعد يوم التخضير في الكويت. حيث تسعى الهيئة العامة لشؤون الزراعة في الكويت جاهدة إلى دعم ونشر الوعي بين المواطنين لحماية البيئة والحفاظ على النباتات وزيادة الرقعة الخضراء والقضاء على التصحر. فأعلنت عن تخصيص أسبوع من كل عام للاحتفال بيوم التخضير. ويمتد هذا الأسبوع في العام الحالي من يوم السبت 15 أكتوبر / تشرين الأول. وحتى يوم الجمعة الموافق 21 من أكتوبر 2022. إذ يبدأ المواطنون بزراعة المساحات الصحراوية، والعمل على زيادة الغطاء النباتي. وتقليل المناطق الصحراوية التي تسود البلاد.

يوم التخضير بالكويت

يعتبر يوم التخضير بالكويت من الأيام الخاصة بالدولة وعيد من أعيادها الرسمية يتم الاحتفال فيه بأسبوع صحي. هذا الأسبوع خصّصته الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجيع المواطنين الكويتيين على زراعة المساحات الصحراوية المنتشرة بكثرة في الكويت. وزراعتها بالأشجار المثمرة ونباتات الزينة وتحويلها إلى غطاء أخضر يخدم البيئة بشكلٍ أو بآخر مع التوعية بأهمية الحفاظ على المساحات الخضراء التي تعمل على تحسين المناخ العام وتحقق التنوع البيولوجي.

احتفال يوم التخضير في الكويت

تبدأ فعاليات احتفال يوم التخضير في الكويت بحملات تشجير واسعة تستمر لمدة سبعة أيام متتالية في الكثير من المجالات تنتشر في مختلف مناطق الكويت يساهم فيها أعداد كبيرة من المواطنين في كل عام للمساهمة في إنجاز المهام الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الزراعية، ويذكر أن هذه الاحتفالات تساهم في الحض على زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على المرافق العامة وجمالية البيئة كما تساهم أيضا في دعم الأبناء الشباب المشاركين في الفرق التطوعية التي تجري على قدم وساق من أجل تخضير الكويت وتحويلها إلى جنة خضراء يستمتع بها القاصي والداني.