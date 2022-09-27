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عمر شويل - جدة خدمات المطورين العقاريين الإلكترونية عبر منصة إتمام، تم إطلاق منصة إتمام وزارة الإسكان والتي تقدم حوالي 36 خدمة بجانب تطبيقها الإلكتروني، تساعد منصة إتمام المطورين العقاريين من أجل تسريع وتسهيل تسهيل تقديم طلبات تراخيص البناء وعمليات استخراج الاعتمادات المالية وذلك عن طريق موقع واحد يشمل كل المستفيدين وأصحاب الصلاحية، وقد وأوضح البرنامج أنه تم الربط الإلكتروني مع عدد من أمانات المناطق انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المطور العقاري، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون، ويسهم برنامج «إتمام» في تطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية التحول الاقتصادي في رؤية 2030، كمل يمكن التعرف علي شروط طلبات التملك من منصة إحكام الرقمية وكيفية التسجيل.

خدمات المطورين العقاريين الإلكترونية بمنصة إتمام

تقدم منصة إتمام دراسة مراحل عملية التطوير العقاري وما يتم بها من عمليات واللوائح والنظم التي تحكمها، والتواصل مع الجهات المعنية، كما توفر منصة إتمام وزارة الإسكان السعودية حجز المواعيد الإلكترونية والاستفادة من النصائح الاستشارية، وتذاكر الدعم، وطلب تقارير إحصائية لما قديمه المطور من طلبات وغيرها، كما كان لتدشين تطبيقها الإلكتروني عامل مساعد في سرعة التواصل، والتعرف على كل الإمكانيات التي توفرها المنصة من حيث استعراض هوية الخدمة ومتابعة حالتها، ومن ضمن الخدمات ما يلي:

تحويل وتحديث صك يدوي إلى شامل. ثم استخراج شهادة تأهيل المطور العقاري. خدمات ترخيص عرض عقارات خارجية وداخلية للبيع على الخارطة. خدمات ترخيص تسويق العقارات للبيع على الخارطة. ثم خدمة اعتماد مخطط تطوير شامل. اعتماد شبكة بنية تحتية. ثم طلب رخصة بناء. الاعتماد النهائي. اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي. ثم متطلبات السلامة والدفاع المدني. طلبات الشراكة مع وزارة الإسكان على أراضي المطورين. تسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة خارج السعودية.

أهداف منصة إتمام

مجموعة من الأهداف المميزة التي من خلالها تسعي منصة إتمام على رفع مستوي أداء القطاع العقاري وإسهامه في زيادة الإنتاج المحلي وتتمثل تلك الأهداف في:

تيسير إجراءات مزاولة العديد من أعمال التطوير العقارية التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين تسريع عمليات الاعتمادات والموافقات من خلال المنصة الرقمية ثم تقديم اهم الحلول الاستشارية للمطورين العقاريين دراسة مراحل عمليات التطوير وما تضمه من لوائح وأنظمة التعاون المباشر مع العديد من الهيئات والجهات ذات الصلة بالتطوير العقاري

شروط طلبات تملك العقار عبر منصة إحكام الإلكترونية 1443

وضعت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية الشروط التي يتوجب ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات، وهي على النحو التالي:

يُشترط عدم نفي اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. ثم ووجود إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ، وذلك وفق القرار الذي حمل رﻗﻢ 21679 وبتارﻳﺦ 09/ 11/ 1387ﻫـ. يُشترط أن يكون الطلب مقدم منذ يوم الأحد الموافق 05/ 05/ 1442هـ، وذلك ما يُوافق ليوم 20/ ديسمبر/ 2020م. ثم يُشترط ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع المحددة بعدم السماح باكتساب الملكية فيها. يُشترط أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ في العقار من ذي قبل بحكم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ بالسعودية.

تأهيل المطور العقاري في وزارة الإسكان

هذه الخدمة هي للتسجيل وتأهيل المطور العقاري لدى وزارة الإسكان استناداً للأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ والضوابط والشروط لاعتبار المطورين العقاريين مؤهلين للاسترداد الضريبي بموجب قرار رئيس مجلس هيئة الزكاة والدخل بالقرار رقم (1754) وتاريخ 15/4/1442هـ، وسيتم إرسال بيانات المطورين العقاريين المؤهلين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للاعتماد حسب سياسات وأحكام الهيئة.

منصة إتمام الإلكترونية

منصة وطنية حكومية، تمكّن المواطنين والمقيمين والزوار والشركات من الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الحكومية بسرعة وسهولة تامة من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى خدمات مصممة بناء على الاحتياجات الخاصة ومراحل الحياة المختلفة لتوفير تجربة مثالية وملائمة واستباقية.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 16 من يونيو 2020 باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام كمركز رسمي بكيان مستقل ليقوم المركز بتيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري وتقديم خدمات المطورين العقاريين في مكان واحد.