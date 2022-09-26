رسمياً موعد أول أيام شهر ربيع الاول 1444 وأدعية المولد النبوي الشريف 2022

موعد أول أيام شهر ربيع الاول 1444 حيث يستقبل العالم الاسلامي بشكل عام في هذا التوقيت بداية شهر ربيع الأول 2022/1444، وهو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، وذلك لما يتضمن هذا الشهر المميز من ذكرى تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية على مدار العام، والتي تتمثل في ذكرى المولد النبوي الشريف، وقد كشفت المصادر الرسمية ضمن الحسابات الفلكية عن موعد بداية شهر ربيع الاول وموعد المولد النبوي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطورموعد أول أيام شهر ربيع الاول 1444/2022 وذكرى المولد النبوي.

موعد أول أيام شهر ربيع الاول 1444

ونجد أنه بناء على تقويم أم القرى، فمن المقرر أن توافق غرة شهر ربيع الأول لهذا العام الهجري 1444، في يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر2022، وذلك بناء على موعد بداية شهر ربيع الأول بناء على تحري هلال شهر ربيع الاول كما يتم في مختلف الشهور الهجرية، وبناء على الحسابات الفلكية كذلك فمن المقرر ان تكون بداية شهر ربيع الاول في يوم السابع والعشرين من شهر سبتبمر.

موعد المولد النبوي الشريف 1444/2022

ونجد أن مختلف الدول العربية والإسلامية تحتفل في شهر ربيع الأول من كل عام بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يتم منحه كذلك عطلة رسمية في العديد من الدول العربية المختلفة مثل الكويت والإمارات ومصر، وقد تم التنويه أنه من المقرر أن يتم الاعلان رسميا من جانب دار الإفتاء المصرية وكذلك من جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدة دول، عن الموعد الرسمي الخاص بموعد أول أيام شهر ربيع الأول 1444، ومن ثم يتم تحديد موعد المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال العمل على استطلاع رؤية هلال الشهر، والذي يتم رسميا في نهاية شهر صفر الحالي.

ادعية المولد النبوي الشريف 1444