العالم اليوم - ناسا تختار أردنيا لرصد أول تجربة لتغيير مسار كويكب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - منحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مدير مركز الفلك الدولي، المهندس الأردني محمد شوكت عودة، شهادة المشاركة في تجربة تغيير مسار كويكب ومنع اصطدامه في الأرض، في مهمة هي الأولى تاريخيا، وذلك بإرسال مسبار لصدم الكويكب وتغيير مساره بعيدا عن الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن عودة، قوله إن "ناسا" أعطته الشهادة، استعدادا لمهمتها بعد يومين من اصطدام مسبارها بأحد الكويكبات الثنائية، لدراسة كيفية حماية الأرض من اصطدام كويكب به.

ويرتقب أن تجري المهمة من خلال إرسال مسبار يغير مسار الكويكب، في مهمة تحمل اسم: "دارت"، وهي تجربة تحدث لأول مرة في التاريخ بتغيير مسار كويكب.

وأضاف أن المرصد سيشارك في تحليل نتائج الاصطدام، حيث سيجري العلماء فجر يوم الثلاثاء تجربة لتغيير مسار أحد الكويكبات، لدراسة مدى فعالية تغيير مسار كويكب سيصطدم في الأرض ويشكل خطرا عليها.

وبين أن "ناسا" أطلقت مسبارها الفضائي المسمى "دارت" اختصارا لجملة "تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي"، حيث أطلق المسبار على متن صاروخ فضائي يوم 24 نوفمبر من العام الماضي، متوجها إلى كويكب يسمى "دايمورفوس"، وهو كويكب صغير يبلغ قطره 160 مترا يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 مترا اسمه "ديديموس" والتي تعني "التوأم" باللغة اليونانية.

وأشار عودة إلى أن التجربة تهدف إلى تغيير مدار الكويكب الصغير من خلال اصطدام المسبار به، حيث يدور الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير مرة واحد كل 11 ساعة و55 دقيقة.

وأوضح أن "ناسا" تأمل أن يؤدي الاصطدام إلى تغيير مدار الكويكب الصغير ليتجه إلى الداخل ويصبح مدارة أصغر وأسرع، وبالتالي تقل مدة دورانه بثواني أو دقائق يسيرة.

وأضاف أن هذا الكويكب لا يشكل أي خطر على الأرض، إنما تم اختياره لاعتبارات فلكية منها أنه سهل الرصد من قبل التلسكوبات الأرضية بعد الاصطدام، ويمكن رصده من قبل شبكة كبيرة من المراصد الأرضية لتحديد نجاح التجربة من عدمها، وفي حالة نجاح هذه التجربة، تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض.

وأكد مدير مركز الفلك الدولي، أن العلماء سيحتاجون إلى عدة أيام أو أسابيع بعد الاصطدام لرصد ودراسة حركة الكويكب الصغير الجديدة لمعرفة نجاح التجربة من عدمها.

وأضاف أن مركز الفلك الدولي تواصل مع المشرف على هذه المهمة، ليكون مرصد الختم الفلكي أحد المراصد العالمية التي تشارك في التحليل الفوتومتري للكويكب بعد الاصطدام لتقييم مدى نجاح التجربة، وتم قبول مشاركة المرصد كأحد المراصد المشاركة من دولة الإمارات.

ولفت الى أن المرصد سيقوم برصد الكويكب لحظة الاصطدام إضافة إلى إجراء الأرصاد الفوتومترية بعد ذلك ومشاركتها مع المشرفين على المهمة، ويمكن متابعة الاصطدام على الهواء مباشرة عبر تلفزيون "ناسا".