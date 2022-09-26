نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الاستعلام من موقع التنسيق الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تشهد هذه الساعات استعداد من جانب مكتب التنسيق الالكتروني، لكي يتم الاعلان عن اتاحة رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك لكي يتم سهولة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب والخاصة بالتنسيق الخاص بالدبلومات الفنية، حيث يتم استخراج النتيجة الخاصة بالطالب برقم الجلوس والرقم السري، فقد أنهى طلاب الدبلومات الفنية في جميع المحافظات المصرية بداية تسجيل رغباتهم للقبول في الكليات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية بمد فترة تسجيل الرغبات لتكون حتى يوم السبت الماضي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وقد كانت الفترة الماضية قد شهدت بداية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لجميع الطلاب في جميع انحاء الجمهورية، وفي هذا الاطار فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم الخميس الماضي، قرار مد فترة تسجيل رغبات الطلاب ليومين إضافيين، وذلك في اطار حرص الوزارة على تقديم وقت اضافي للطلاب لكي يتم تسجيل الرغبات الخاصة بهم، وفي اطار الخوف الكبير على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال الفترة الماضية، كما يتم تقديم فرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم او العمل على تغييرها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويتم تفعيل رابط التنسيق الالكتروني خلال الساعات التالية لكي يتم من خلاله الاستعلام الكترونيا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث يتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.