نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.sd رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس ولايات الخرطوم والجزيرة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 حيث يترقب طلاب الشهادة الثانوية في السودان 2022 بشكل كبير الاعلان عن نتائج امتحانات الثانوية المقرر أن يتم اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك بعدما أنتهى الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية خلال الفترة الماضية، وقد اشارت وزارة التربية والتعليم الى اقتراب موعد اعلان نتائج الطلاب، حيث كانت الامتحانات للشهادة السودانية قد بدأت رسميا في يوم 15 يونيو 2022، وذلك من خلال مادتي التربية الاسلامية والتربية المسيحية، والتي قد انتهت في يوم 22 يونيو بمادة اللغة الانجليزية، ونستعرض الآن تفاصيل الحصول على نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس لجميع الولايات السودانية وقد خرجت بمصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم السودانية، لتوضح أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، وذلك بعد تأخر أعمال رصد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الفترة الماضية، حيث اكدت وزارة التربية السودانية أنه سوف تعمل على نشر رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، والتي تعلن في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان والنيل الأزرق ودارفور وجميع الولايات السودانية بشكل عام، حيث شهدت الساعات الماضية اعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من عملية تصحيح الشهادة السودانية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي خاص بالوزارة، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر الهواء من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، لكي يتم من خلاله استخراج نتيجة الشهادة السودانية الخاصة بالثانوية العامة لجميع الطلاب، حيث يسهل استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.