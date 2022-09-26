نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن لنظام “خمس سنوات- ثلاث سنوات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انتهاء عملية تسجيل الرغبات لطلاب التعليم الفني الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي وفقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه اليهم في الكليات التي بها أماكن شاغره اليهم منها كليات التجارة وكلية الزراعة كلية التربية النوعية وكليات التربية الرياضية وعدة معاهد فنية متنوعة، ويتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس الخاص .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن

تعلن نتيجة التنسيق خلال الساعات المقبلة وفقا لما أعلنته مصادر من داخل وزرة التعليم العالي والتي بعد أن مدت فترة التسجيل اليهم لكى يتمكن طلاب التعليم الفني سواء للنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات من تسجيل رغباتهم إلكترونيا في الكليات المتاحة اليهم، ومن ثم تم غلب باب التسجل بالأمس 24 سبتمبر 2022 بشكل نهائي اليهم ، وجارى الآن عملية إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للطلاب التعليم الفني والت محدد به عدد معين ومخصص للطلاب التعليم الفني على الرغم من إقبال طلاب التعليم الثانوي العام عليها وغلق باب التقديم بها من المرحلة الأولي مثل كلية التجارة التي تم فتح باب لتقديم بها إلى طلاب التعلم الفني لاماكن الشاغرة المخصصة اليهم .

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يبدأ العام الدراسي الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل 2022 وبالتالي مع اقتراب انتهاء شهر سبتمبر الجاري من المؤكد أن تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس الخاص بالطالب، واليك الخطوات الكاملة للاستعلام عن النتيجة إلكتروني من اجل بدا استعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد في الأيام القليلة المتبقية،

الخطوة الأولي : يقوم الطب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الخطوة الثانية : يقوم الطلب بتحديد اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

الخطوة الثالثة : يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الرابعة : يقوم الطالب بالنقر على عرض النتيجة.

ينتظر عدة دقائق حتى تعلن إليه النتيجة التي وفقا لبعض المواقع الرسمية أنها سوف تعلن خلال 24 ساعة المقبلة فور أن يعتمدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي رسمي من سوف ترفع النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني للتوافر إلكترونيا إلي جميع الطلاب مجانا.

ما زالنا نتابع مع طلاب التعليم الفني للنظام الخمس سنوات والثلاث سنوات للتخصصات ” الزراعي – التجاري – الصناعي ” علمية إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022، والتي سوف تعلن في الساعات المقبلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فور أن يعمدها الوزير ويعلنها رسميا في مؤتمر صحفي ويعلن في الجرائد الرسمية .