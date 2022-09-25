صرف فرق الراتب بين الهجري والميلادي الشهر المقبل والحقيقة عبر وزارة المالية السعودية 2022

صرف فرق الراتب بين الهجري والميلادي للموظفين والعسكريين وجميع العاملين في المؤسسات والمنشأت الحكومية غير مؤكد حتى الآن ولكن هناك عدد من المعلومات المنتشرة الآن حول عزم الجهات المختصة بصرف فروقات الراتب الشهر المقبل، ولكن ما هي فروقات الراتب؟ حسنًا منذ عقود وتعتمد المملكة العربية السعودية التاريخ الهجري في جميع معاملتها سواء في المؤسسات أو في موعد نزول الرواتب، ولكن مؤخرًا منذ سنوات تم تغيير ذلك ليصبح التقويم المعتمد في المؤسسات والرواتب من الحكومة السعودية هو التقويم الميلادي بدلًا من الهجري.

صرف فرق الراتب بين الهجري والميلادي

إن بداية التاريخ الهجري تختلف عن بداية التاريخ الميلادي وبالتالي عند اعتماد التقويم الميلادي باتت هناك عدة أيام عَمِل بها الموظف أو العسكري التابع إلى الحكومة السعودية بدون أجر، وبالرغم من أن هناك عدة أقاويل تفيد بصرف زيادة الشهر المقبل وصرف بدل غلاء المعيشة مرة أخرى إلا أنه لم يتم إصدار أي قرارات تخص ذلك حتى الآن من قِبل وزارة المالية، وهناك أنباء أيضًا عن أن الوزارة تعمل الآن على معرفة مبلغ الفرق بين الراتب ولكنه لم يتم تحديد ذلك بعد ولا التصريح بموعد أو تفاصيل رسمية.

متى تم تحويل الرواتب إلى ميلادي

تم رسميًا العمل بموجب القرارات الرسمية في اعتماد التقويم الميلادي في تاريخ 5 يناير 2018 حيث صرح مجلس الوزراء أنه لابد من أن تلتزم جميع مؤسسات المملكة العامة والحكومية باعتماد كلًا من الرواتب والاجور وأيضًا البدلات الشهرية والمكافآت وفقًا للتاريخ الميلادي بدلًا من الهجري، ويُمكنك التواصل مع وزارة المالية لمزيد من المعلومات عبر الدخول إلى الموقع الرسمي أو الاتصال على رقم 19990 كما متاح التواصل على البريد الآلكتروني [email protected]

متى صرف فروقات الرواتب بين الهجري والميلادي

بالرغم من اعتزام العديد من المواقع الإلكتروني والحسابات على تويتر بأن صرف فرق الراتبين سوف يكون الشهر المقبل إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بذلك خاصةً مع عدم وجود ما يؤكد ذلك رسميًا حتى تلك اللحظة، برجاء عدم الاندفاع حول تلك الاخبار وسنوافيكم بتفاصيل صرف فرق الراتب بين الهجري والميلادي في حال تحديد موعد.