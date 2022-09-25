سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية والإمارات iphone 14 pro max متاح الآن بمواصفات مذهلة أدهشت كل محبي الأيفون من شركة ابل الغنية عن التعريف، فالهاتف يبدأ سعره من 5199 ريال سعودي، وفر الإعلان عنه أحدث ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا داخل السعودية والإمارات وكل بلاد الوطن العربي.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية والامارات iphone 14 pro max مواصفات مذهلة

يضم جوال ايفون 14 برو ماكس العديد من المواصفات التي جاءت بها الشركة المصنعة لتميزه بها عن سائر إصدارات الأيفون السابقة، والجوال يوجد منه أربع إصدارات مختلفة بسعة تخزين 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت، وكل الإصدارات متاح منها أربع ألوان في غاية الرقي والفخامة وهم: الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

الجوال يشتمل على معالج سدادسي النواة من أبل.

يأتي الجوال بسعة للذاكرة الموقتة مساحتها 6 جيجابايت للرام.

بالجوال كاميرا أمامية بجودة 12+SL 3D.

أما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية بجودة 48+12+12 ميجابكسل.

شاشة الهاتف بمقاس 6.7 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1290×2796 بكسل.

الجوال يأتي مع بطارية بسعة 4323 مللي أمبير.

يعمل الحوال من خلال نظام تشغيل iOS 16 من ابل.

عيوب iphone 14 pro max

يعمل الجوال من خلال شريحة إلكترونبة فقط eSim وهي غير مدعومة في العديد من البلاد في الوقت الحالي.

لا بدعم الهاتف ميزة إلتقاط مقاطع الفيديو بجودة 8 كيه.

يأتي بمنفذ لايتنينج قديم.

لايدعم ميزة زيادة مساحة التخزين من خلال كرت الذاكرة الخارجي.

لا يحتوي على منفذ مقاس 3.5 ملم لسماعات الأذن.

سعر iphone 14 pro max

نجد النسخة سعة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولار أمريكي تقريبًا، والنسخة سعة 512 جيجابايت بسعر 1200 دولار أمريكي تقريبًا، بينما سعر النسخة سعة 1 تيرابايت هو 1400 دولار أمريكي تقريبًا.

سعر الجوال في السعودية هو 5199 ريال سعودي تقريبًا للنسخة سعة 182 جيجابايت، وهو بسعر 5699 ريال سعودي تقريبًا للنسخة سعة 256 جيجابايت، بينما سعر النسخة سعة 512 جيجا هو 6699 ريال سعودي تقريبًا، وسعر النسخة سعة 1 تيرابايت هو 7699 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الجوال في الأمارات النسخة سعة 256 جيجابايت هو 4700 درهم إماراتي تقريبًا، وسعر النسخة سعة 512 جيجابايت هو 5120 درهم إماراتي تقريبًا.

قدمنا لكم اليوم سعر ومواصفات الجوال ايفون 14 برو max في السعودية والإمارات والذي جاء بمواصفات لا مثيل لها، وللمزيد من أخبار التكنولوجيا يمكنكم متابعتنا من خلال النقر على زر المتابعة.