رابط نتائج القبول المركزي 2022 -2023 برقم الجلوس للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد

نتائج القبول المركزي 2022 -2023 التقديم في الجامعات العراقية حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت لتفعيل رابط القبول المركزي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لجميع الطلاب، عن طريق الاستمارة التي تمثل أهمية كبيرة في تسجيل الطلاب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية المختلفة، حيث يتم التقديم في الجامعات لجميع الطلاب بناء على الضوابط والشروط التي يجب توافرها، بالإضافة إلى الحصول على المعدل الذي يجب توافره للالتحاق بالجامعة من قبل الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد.

موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2022-2023

سيتم تحديد إعلان نتائج القبول المركزي بعد ان يتم وقف استقبال القبول المركزي وذلك لكل من القناة العامة وذوي الشهداء لطلاب السادس الاعدادي الدور الأول والثاني وذلك يوم يوم الثلاثاء 4-10-2022.

نتائج القبول المركزي 2022 -2023

وقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل القبول المركزي 2022-2023 خلال الأيام المقبلة، وذلك لكي يتم تسجيل طلبات الطلاب التقديم في الجامعات العراقية الحكومية، وذلك بعدما قد أعلنت الوزارة عن نتائج الصف السادس الإعدادي خلال الأيام الأخيرة، ويتم تسجيل الاستمارة الخاصة بالقبول المركزي للطلاب من خلال اتباع ما يلي.

أولا يتم الدخول نتائج ة القبول المركزي للطلاب من خلال هذا الرابط dirasat-gate.org.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

يتم اختيار خدمة نتائج القبول المركزي للطلاب إلكترونيا.

يتم إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

ثم يتم إدخال الرغبات الخاصة بالطالب بناء على معدل القبول الخاص به.

يتم اختيار تقديم طلب التسجيل وانتظار عرض النتيجة بناء على الموعد التي تعلنه وزارة التربية والتعليم العراقية.

شروط القبول المركزي في العراق 2022

وقد حددت وزارة التعليم العالي العراقية بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتسجيل في القبول المركزي من جانب الطلاب، والتي جاءت على النحو التالي.