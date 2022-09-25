نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروقات الراتب للعسكريين 1444 من الهجري الى الميلادي وزارة المالية السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروقات الراتب للعسكريين 1444 هامة جدًا الآن مع تصريحات وزارة المالية في السعودية عن وجود فروق في الاجور لجميع عاملين المملكة منذ تحويل موعد صرف الراتب من الميلادي إلى الهجري، ومع وجود الكثير من التوقعات حول إصدار أمر قريب ينص على صرف مبلغ فروقات الرواتب بات الجميع ينتظر الآن، وسنوافيكم بأهم التفاصيل حول صرف فروقات الرواتب.

فروقات الراتب للعسكريين

انتشرت الكثير من الأنباء إعلاميًا تفيد بخبر وجود نية عند الجهات المختصة بوزارة المالية لصرف فروقات الأجور للموظفين والعسكريين الشهر المقبل وليس ذلك فقط بل سيتم إضافة راتب بدل معيشة عن شهرين لجميع العاملين في مؤسسات المملكة، وذلك تعويضًا عن فروقات الرواتب التي ظهرت بسبب تحويل تاريخ صرف الراتب من الهجري إلى الميلادي الذي جعل هناك فجوة 6 أيام شهريًا منذ بداية تطبيق التاريخ الميلادي لصرف الرواتب، ولكن الجدير بالذكر أنه لم يتم تأكيد المعلومات رسميًا حتى الآن.

متى تم تحويل الراتب من هجري الى ميلادي

تم رسميًا تحويل موعد صرف رواتب الموظفين والعسكريين من الهجري إلى الميلادي في يوم 5 يناير 2018 الموافق هجريًا 18 ربيع الآخر 1439 بقرار من سيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويُمكنك متابعة كافة المستجدات حول هذا الشأن عبر زيارة موقع وزارة المالية بل ويُمكنك ايضًا التواصل مع الوزارة حول موعد صرف الفارق في الرواتب لمعرفة كافة التفاصيل، كل ما عليك فعله هو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة المالية 19990، تابع تفاصيل صرف فروقات الرواتب للموظفين أيضًا.

موعد صرف فرق الراتب للعسكريين

بالرغم من وجود الكثير من الأنباء حول صرف جميع المستحقات الشهر المقبل إلا أنه لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميًا، وبالتالي لا نستطيع أن نُجزم أن الرواتب سوف تكون مع فروقات الراتب هذا الشهر، ولكن يُكنك التأكد من كافة التفاصيل حول التواصل مع وزارة المالية، أما عن موعد صرف الراتب الشهر المقبل سوف يكون في يوم 27 نوفمبر 2022 الموافق 3 جمادى الأولى 1444، وهذا الشهر يوافق صرف الراتب يوم الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر 2022 الموافق هجريًا 1 ربيع الأول 1444، وبذلك نكون وضحنا جميع تفاصيل فروقات الراتب للعسكريين 1444.