نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Live “الآن” مباراة الأهلي وأسوان Alahy vs Aswan الودية اليوم 25 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وأسوان Alahy vs Aswan الودية، والتي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة وخصوصا مشجعي النادي الاهلي في مصر وجميع الدول العربية، حيث إن لقاء الأهلي ضد اسوان يقام اليوم 25 سبتمبر 2022، الذي يخوض فريق النادى الاهلى مباراته الودية امام نادى اسوان، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرا باستاد الأهلى والسلام ضمن التحضير للموسم الجديد 2022/2023، ومن المقرر ان يقود المبارة المدير الفنى السويسرى كابتن مارسيل كولر مدرب نادى الاهلي، ومدى تعامل اللاعبين مع الخطط التى تم وضعها لبداية الموسم الكروى، حيث ان فريق النادى الاهلى يستعد لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيرى، فى ذهاب الدور 32 بدوري ابطال افريقيا التى تقام فى تونس يوم 9 اكتوبر الشهر القادم فى مباراة الذهاب، علما بانة من المقرر ان تقام مباراة الاياب فى القاهرة.

مباراة الأهلي وأسوان

في السياق ذاته من المقرر أن تكون مباراة الاهلى ضد اسوان هى المواجهة الثانية فى المباريات الودية من 3 مواجهات ودية له استعداد للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة المدير الفنى الجديد كابتن مارسيل كولر بعد ان خاض اول لقاء له امام فريق بتروجت وفاز علية بخمس اهداف مقابل هدف وحيد، واليوم المباراة الودية الثانية امام نادى اسوان وله لقاء اخر امام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى، حيث تقام المبارة على استاد الاهلى والسلام فى تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، إلا انه حتى الان لا يتم الاعلان على قناة رسمية لاذاعة المباراة حتى الان.

تشكيل النادي الاهلي اليوم 25 سبتمبر

أما عن تشكيل النادي الاهلي اليوم ضد اسوان في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، فقد تم إعلان التشكيل المتوقع علي هذا النحو

حارس المرمى: على لطفى.

خط الدفاع : محمد هانى/ محمد مغربى/ رامى ربيعة/ محمد نصير.

خط الوسط: عمرو السولية/ محمد محمود متولى/ أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسين الشحات/ طاهر محمد طاهر/ محمد شريف وشادى حسين.

تردد قناة الأهلي

تم تكرار بعد الاخبار بشأن نقل قناة الأهلي الرياضية لمباراة الأهلي ضد اسوان اليوم، لذلك نعرض لكم ترددها وكيفية ضبط التردد بسهولة، حيث يبحث الكثير من المشجعين للقلعة الحمراء عن مشاهدة مباراة الاهلى الودية ضد فريق اسوان، خاصة أنه من المتوقع اذاعة المبارة على قناة النادى الاهلى

التردد : 12341.

الاستقطاب: افقى.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 5/6.

الجودة : hd.

ويمكن ايضا اتباع الخطوات التالية لتنزيل القناة على جهازك

– افتح قائمة الاعدات.

– ادخل على قائمة التركيب.

– اختر اضافة تردد جديد.

– ادخل تردد قناة الاهلى المعلن عنه فى الفقرة السابقة.

– اضغط على بحث.

– انتظر قليلا الى ان يتم تنزيل القناة.

– اضغط على حفظ واستمتع بمشاهدة القناة.

تغطية مباراة الأهلي وأسوان لحظة بلحظة

من المؤكد أن محبي النادي الاهلي يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اسوان اليوم، ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن القنوات الناقلة فعليا حتي الآن، ومن ثم سوف نستمر في تلك التغطية الحصرية للمباراة من خلال موقع ثقفني، نرجوا منكم متابعة التقرير الذي نقوم بتحديثة لحظة بلحظة حتي ننقل لكم كل جديد.

انطلقت بالفعل الآن صافرة البداية لاحداث المباراة القوية التي تجمع بين فريق النادي الاهلي وفريق اسوان اليوم، وذلك في لقاء ودي بين الفريقين، وحتي الآن وبعد مرور نحو 20 دقيقة من بداية المباراة لازال التعادل السلبي بين الفريقين هو السائد، وسوف نستمر في متابعة احداث الشوط الأول حتي نضير اليكم بكل تفصيلة جديدة حول المباراة، حتي تتمكن من متابعة اخر التطورات وتشجع فريقك بشكل مستمر.

مع استمرار تتبع ما هو جديد بشأن مباراة الأهلي ضد اسوان المقامة الآن، وبعد أن بلغنا الدقيقة 50 من المباراة، لازال التعادل السلبي هو القائم، ولم يستطع أي من الفريقين تسجيل اي اهداف في شباك الفريق الاخر، واوشكت صافرة نهاية الشوط الأول علي الانطلاق، ولكن لم يتم تسديد اي من الأهداف المباشرة في شباك كلا الفريقين، إذا كنت ترغب في معرفة اخر المستجدات عليك فقط الاستمرار في تتبع هذا التقرير.

اهداف الشوط الأول في مباراة الأهلي

الآن ونحن في الدقيقة 50 من المباراة وقد تم تسجيل هدف لكلا من الفريقين، وقد أصبح التعادل برصيد الاهلي 1/1 اسوان هو السائد حتي الآن، وسوف نكشف لكم عن آخر المستجدات التي قد تحدث خلال اللحظات المقبلة فتابعونا، علما بأن أي من تلك الأخبار التي تنقلها لكم من خلال موقع ثقفني من مصادر رسمية.