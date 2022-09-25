موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 إستعلام نتائج طلاب الثانوية العامة برقم الجلوس

أعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم بالسودان عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 والذي سيكون بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وسيتم اعلان النتيجة لجميع ولايات السودان (نهر النيل – درافور – شمال كردفان – كردفان – القصارف – الخرطوم – النيل الأزرق)، وصرحت الوزارة بأنه عقب الانتهاء مباشرة من عملية التصحيح وفرز أوراق امتحانات ورصد وتجميع درجات الطلاب، وأعلنت الوزارة أنه سيتاح إمكانية الاستعلام إلكترونياً عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية وذلك من خلال الرابط الذي سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية، ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

ووفقاً لما تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، والتي ستكون بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري، أكدت في بيان لها أن النتائج سوف تعلن بشكل كامل لجميع طلاب الشهادة السودانية وقبل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحتى يستطيع جميل الطلاب السودانيين تسجيل رغباتهم في التنسيق الجامعي وتقديم الأوراق اللازمة في الجامعات السودانية وهذا قبل بدء العام الدراسي الجديد، والذي تم تحديده مسبقاً من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية ليبدأ يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم بدولة السودان مسبقاً أن نتيجة الشهادة السودانية 2022 سوف يكون موعد الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء بشكل مباشر من عليات التصحيح للأوراق الامتحانية والمراجعة وتجميع درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية، استعداداً لنشرها، وسوف يتاح للطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوداني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

وفي وقت سابق انتهى طلاب الثانوية العامة من اداء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية والتي كانت قد انطلقت يوم 11 يونيو 2022، وتقدم وقتها للإمتحانات 614536 طالب وطالبة من مختلف محافظات السودان تم تقسيمهم على 18 مركز امتحاني، وأخذت وزارة التربية والتعليم استعداداتها هذا الوقت بكافة الاجراءات اللازمة وتجهيز قاعات الامتحانات للطلاب، وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد والوقاية من فيروس كورونا.