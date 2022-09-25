نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـآن إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر إجراءات الفحص والمراجعة من قبل مكتب التنسيق وذلك للقبول بالجامعات استعداداً لإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة، وعن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة لم تعلن نتيجة تنسيق شهادات المعادلة وحالياً يتم فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وذلك وفقا للقواعد التي قرراها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، ويتم ايضا فحص جميع ملفات المعادلة الاجنبية والعربية وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة

يعمل أكثر من 30 مكتب تنسيق علي مستوى مصر على سرعة الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة، ويتواجد به ملفات خاصة بطلاب الجامعات الحكومية وتعمل مكاتب التنسيق طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة والاجازات الرسمية ويبدأ العمل في مكتب التنسيق من الساعة التاسعة وحتي الساعة الثالثة عصرا، ومن المقرر اعلان نتيجة الشهادات المعادلة بالجامعات، نتيجة الشهادات للمعادلة العربية والاجنبية بالجامعات الحكومية خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم الان اجراء الفحص والمراجعة لجميع ملفات الطلاب فى الجامعات الحكومية، والجدير بالذكر ان موعد اعلان النتيجة يكون علي الموقع الالكتروني بعد ان تم مد ميعاد التنسيق لطلاب المعادلة الاماراتية والسعودية والكويتية.

تنسيق الشهادات المعادلة

في سياق ترقب إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة، كان قد انتهى موقع التنسيق الالكتروني من استقبال رغبات القبول لطلاب شهادات المعادلات العربية والاجنبية وذلك تنفيذا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات وللجدول الزمني لموقع التنسيق واكد احد المسؤلين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان نتيجة تنسيق الشهادات المعالة ستسغرق وقت قارنة بالشهادات الاخري وذلك بسبب المعادلات التي تتم في الشهادات العربية والاجنبيةواتاحت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية علمي وادبي لكل من الحاصل علي شهادة الثانوية الكويتية، الحاصل علي شهادة الثانوية الفلسطينة، الحاصل علي شهادة الثانوية البحرينة، الحاصل علي شهادة الثانوية الفرنسية، الحاصل علي شهادة الثانوية الاردنية، الحاصل علي شهادة الثانوية الانجليزية،الحاصل علي شهادة الثانوية اليونانية.

رابط إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة، وذلك للتسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة رابط اعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والذي يكون متاحاً عبر موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي ويمكن دفع المصروفات من خلال كود دفع المصروفات 13600101 أو رقم الحساب الخاص بوزارة التعليم العالي 9190447778 ويتم تسليم الطالب رقم سري خاص به ورقم الدخول علي الهاتف الذي تم التنسجيل به ويجب علي الطالب التوجه لمكتب التنسيق لتسليم شهادته.

جدير بالذكر انه من المقرر اعلان نتيجة الشهادات المعادلة بالجامعات، نتيجة الشهادات للمعادلة العربية والاجنبية بالجامعات الحكومية خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم الان اجراء الفحص والمراجعة لجميع ملفات الطلاب فى الجامعات الحكومية، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة رابط وكيفية الحصول علي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة فور الاعلان عنها على الموقع الرسمي.