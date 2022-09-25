نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مـعـرفـة متى إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 وخطوات الاستعلام عبر moe.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عبر محركات البحث المختلفة “جوجل وغيرها” عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي، وذلك بعد ان قامت الوزارة بالاعلان عن اسماء الطلبة الاوائل بجميع الفروع في كل الولايات، واعلنت الوزارة انه وفي خلال الساعات القادمة القليلة سيتم الاعلان عن النتائج بشكل رسمي لجميع الطلاب، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم عن طريق زيارة الموقع وملئ البيانات كما سنوضح لكم في الفقرات القادمة ومن ثم الاستعلام عن النتائج، ووضحت الوزارة انه سيتم الاعلان عن النتائج بشكل نهائي بعد ان يتم رصد وتوزيع درجات الطلاب بشكل دقيق، وتابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم رابط وكيفية الحصول على النتائج فور ظهورها.

إعلان نتيجة الشهادة السودانية

تزامنا مع اعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن اسماء الطلبة الاوائل بجميع التخصصات، كانت عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية ورابط وكيفية الاستعلام عنها منتشرة بشكل كبير على محرك البحث جوجل من قبل الاهالي واولياء الامور، وذلك للاطمئنان على نتائج ومستقبل الطلاب وخصوصا ان العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات على وشك البدء مع بداية شهر اكتوبر القادم 2022، وللتعرف على رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية تابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرضها معكم في الفقرة التالية.

رابط نتيجة الشهادة السودانية

بعد ان تم الاعلان عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 وهو مع نهاية شهر سبتمبر الحالي وقبل بداية العام الدراسي القادم 2022-2023 ، ويمكن لجميع الاهالي والطلاب الاستعلان عن النتائج بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يتوجب على الطالب او ولي الامر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي .

. بعد زيارة الموقع قم بالضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2022.

بعدها بادر بملئ البيانات في خاناتها من “الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي” وغيرها من البيانات المطلوبة.

راجع البيانات التي قمت بادخالها للتأكد من صحتها ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

تظهر لك صفحة جديدة بها بيان نجاح الطالب بدرجاته في المواد.

مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية انه وفي خلال الساعات القادمة القليلة سيتم الاعلان عن النتائج بشكل رسمي لجميع الطلاب، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج الكترونيا فور ظهورها، وموعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات بالسودان العام الدراسي 2022.

بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالاعلان عن اسماء اوائل الثانوية العامة في السودان بدأ الكثير من الناس بالبحث عن رابط وخطوات الحصول علي النتائج من خلال الموقه، ويمكن لكم الحصول عليها عن طريق ابتاع الخطوات المذكورة اعلاه، وتابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكل جديد عن نتائج الثانوية السودانية ونعلمكم فور ان يتم اتاحتها والاعلان عنها.