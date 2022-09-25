العالم اليوم - دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تنحّي إسبانيا عن الصدارة

انتم الان تتابعون خبر دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تنحّي إسبانيا عن الصدارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - أزاح المنتخب البرتغالي نظيره الإسباني عن صدارة المجموعة الثانية، السبت، بفوزه على تشيكيا برباعية نظيفة وخسارة "لا روخا" أمام سويسرا 1-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع "سيليساو" أوروبا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تراجعت إسبانيا إلى المركز الثاني مع 8 نقاط، وخلفها سويسرا بست نقاط، تاركة قاع الترتيب لتشيكيا بنقاط أربع.

في المباراة الأولى، بدأ التشيكيون المباراة بهجوم ضاغط في الدقائق العشر الأولى بلا جدوى، ليمسك البرتغاليون بزمام الأمور وتمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لاعب مانشستر يونايتد ديوغو دالوت بعد تمريرة حاسمة من مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو.

وضاعف زميله في النادي برونو فرنانديش النتيجة على طريقة الهدف الأول بإكمال تمريرة متقنة من لاعب نابولي ماريو روي (45+2).

ووسط محاولات التشيكيين للعودة في المباراة، أهدر لاعب باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك ركلة جزاء (45+6) كان احتسبها الحكم بعد لمسة يد من كريستيانو رونالدو إثر استعانته بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

وعاقب البرتغاليون تشيكيا في الشوط الثاني بهدفين آخرين. فأحرز دالوت ثنائيته في الدقيقة 52 بتسديدة بعيدة جميلة، قبل أن يختتم ديوغو جوتا مهرجان الأهداف بعد ركنية حولها رونالدو برأسه وتابعها لاعب ليفربول برأسه أيضاً في الشباك في الدقيقة 82.

وألحقت سويسرا الخسارة الأولى بإسبانيا في النسخة الثالثة للمسابقة القارية بعد فوزين وتعادلين، وهي الخسارة الأولى لمنتخب "لا روخا" منذ خسارته نهائي النسخة الأخيرة العام الماضي أمام فرنسا 1-2، محققاً 6 انتصارات مقابل تعادلين منذ أكتوبر 2021.

وهو الفوز الأول لمنتخب سويسرا على نظيره الإسباني منذ انتصاره عليه 1-صفر في مونديال جنوب إفريقيا 2010، في طريق الأخير لإحرازه لقبه العالمي الأوّل.

كما أنه الفوز الثاني توالياً لسويسرا في دوري الأمم عقب فوزها على البرتغال 1-صفر في الجولة السابقة، بعدما استهلت حملتها بثلاث هزائم توالياً.

وعلى ملعب "لا روماريدا" في ساراغوسا، ومع بداية الشوط الأوّل استحوذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة 75 في المئة من دون أن يسددوا سوى مرة واحدة، قبل أن يفاجئ المنتخب السويسري مضيفه بافتتاح التسجيل عبر رأسية مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي بعد ركنية من روبن فارغاس (21).

شهد الشوط الثاني بداية نارية، إذ عادلت إسبانيا بتسديدة ألبا بعد تمريرة من أسينسيو في شباك الحارس يان سومر (55)، قبل أن تستعيد سويسرا المبادرة وتتقدم مجدداً بعد 4 دقائق عقب ركنية جديدة وتدخل من أكانجي الذي حوّل الكرة إلى الأمتار الستة تابعها بريل إمبولو في شباك الحارس أوناي سيمون.

وفوت سومر فرصة التعادل على إسبانيا بإنقاذه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع تسديدة من البديل كارلوس سولر.