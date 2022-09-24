متى ينزل الراتب المتقاعدين بعد اليوم الوطني؟ هل في زيادة بمعاش التقاعد هذا الشهر 2022

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عمر شويل - جدة متى ينزل الراتب المتقاعدين لهذا الشهر حيث يبحث الكثير من الناس الآن على موعد نزول راتب التقاعد للمستحقين حيث بموجب القانون السعودي يحصل الموظف التابع إلى المملكة العربية السعودية على راتب شهري تم تحديده من قِبل المؤسسة العامة للتقاعد وفقًا لعدد من الشروط أهمها جنسية المتقدم على المعاش السعودية ووصول مدة اشتراكه بنظام التقاعد 120 شهرًا، ونُتابع أهم التفاصيل.

متى ينزل الراتب المتقاعدين

سوف ينزل راتب التقاعد الخاص بشهر صفر 1444 سبتمبر 2022 في يوم 25 سبتمبر 2022 الموافق هجريًا 29 صفر 1444 وبالتالي سوف يتم صرف الراتب اليوم لجميع المستحقين على مدار اليوم في حسابتهم المصرفية.

أما عن راتب التقاعد الشهر المقبل ربيع أول 1444 اكتوبر 2022 سوف يكون أيضًا في يوم 25 اكتوبر 2022 الموافق 29 ربيع أول 1444، والجدير بالذكر أنه هناك عدد من الحالات التي تم إيقاف راتب التقاعد لهم وهم كما يلي:

إيقاف راتب التقاعد يكون في حالة وفاة المواطن المستفيد من المعاش.

توقف راتب التقاعد يكون أيضًا عند زواج المواطن المستفيد أو التحاقه بعمل حكومي.

يتوقف راتب التقاعد في حال وصول ابن المستفيد سن 26 سنة أيضًا.

متى زيادة رواتب المتقاعدين 1444

يعتقد الكثير من الناس أن هناك مكرمة لليوم الوطني السعودي تظهر في صورة زيادة في راتب التقاعد، ولكن لم يتم صرف زيادة في راتب التقاعد هذا الشهر، ولم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن لزيادة الراتب الخاص بالمتقاعدين.

جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين 1444

سوف يكون نزول الرواتب للمتقاعدين باقي هذا العام على النحو الآتي:

شهر سبتمبر سوف يكون في تاريخ 25 سبتمبر 2022 الموافق هجريًا 29/2/1444.

شهر اكتوبر سوف يكون في تاريخ 25 اكتوبر 2022 الموافق هجريًا 29/3/1444.

شهر نوفمبر سوف يكون في تاريخ 25 نوفمبر 2022 االموافق هجريًا 1/5/1444.

شهر ديسمبر سوف يكون في تاريخ 26 ديسمبر 2022 الموافق هجريًا 2/6/1444.

والجدير بالذكر أنه تم تثبيت اليوم الذي يتم فيه صرف راتب المتقاعدين في تاريخ 25 من الشهر الميلادي وفي حال أن كان يوافق هذا اليوم يوم السبت يتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد أما إذ كان الصرف يوم الجمعة يحصل المستحقين على الراتب يوم الخميس، وبذلك نؤكد أنه تم صرف راتب التقاعد في تاريخ الاحد 25 سبتمبر 2022.