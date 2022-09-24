متى اقرب اجازه مطوله الترم الاول 1444 وفقًا للتقويم الدراسي الأخير عبر وزارة التعليم السعودية

متى اقرب اجازه مطوله الترم الاول 1444 سؤالًا هام جدًا مع بداية العام الجديد حيث ينتظرها جميع الطلاب لكونها اول اجازة مطولة يحصل عليها الطلاب في هذا الترم الذي يعتبر العام الثاني الذي تطبق فيه المملكة نظامًا دراسيًا جديد يعتمد على تقسيم السنة الدراسية إلى ثلاث فصول بدلًا من اثنين مع عدد من الإجازات الإضافية التي تطبق لأول مرة في المملكة، والجدير بالذكر نجاح هذا النظام العام السابق وتحقيقه نتائج مذهلة.

متى اقرب اجازه مطوله

وفقًا لوزارة التعليم السعودية الاجازه المطوله الاولى 1444 الترم الاول يحصل فيها الطلاب على اجازة نهاية اسبوع مطولة تأتي في يوم 16-17 اكتوبر 2022 الموافق 20 و21 ربيع الاول 1444 يومي الأحد والاثنين وبالتالي تبدأ الاجازة من نهاية الدوام في يوم الخميس الموافق 13 اكتوبر 2022 وتستمر حتى يوم 17 اكتوبر 2022 ومن ثم يعود الطلاب إلى الدراسة مرة أخرى في يوم الثلاثاء الموافق ميلاديًا 18 اكتوبر 2022 وهجريًا في تاريخ 22 ربيع الأول 1444.

كم باقي على الاجازه المطوله الاولى

من أهم الاجازات بالنسبة للطلاب لما لها من تأثير إيجابي على عقل الطالب الذي يأخذ فترة راحة طويلة نسبيًا ومن ثم يعود إلى الدراسة بحماس ونشاط أكثر مما يزيد من إنتاجية الطلاب، وفي حال أن كنت تتساءل على الاجازة المطولة القادمة فأنه لا يفصلنا إلا الآتي عبر الاجازه المطوله القادمه العد التنازلي كما يلي:

جدول اجازات الفصل الدراسي الاول 1444

سوف يحصل الطلاب على اجازة نهاية اسبوع مطولة أولى يومي الاحد والاثنين الموافق 20 و21 من ربيع الاول 16 و17 اكتوبر 2022.

من ثم تأتي اجازة نهاية اسبوع مطولة ثانية في يوم الخميس الموافق 16 ربيع الثاني 1444 الموافق ميلاديًا 10 نوفمبر 2022.

وفي نهاية الفصل الدراسي تبدأ الاجازة نهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022.

والجدير بالذكر أن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف تكون في تاريخ 4/12/2022 الموافق خجريًا 10/5/ 1444 ومن ثم ينتهي في تاريخ 2 مارس 2023 الموافق هجريًا 10/8/1444، ليبدأ الفصل الثالث في تاريخ 12 مارس 2023 ومن ثم تنتهي السنة الدراسية في يوم 22/6/2023 رسميًا، ويعتبر هذا النظام من الانظمة الناجحة عالميًا، وبذلك اجبنا عن تساؤل متى اقرب اجازه مطوله الترم الاول 1444 وزارة التعليم.