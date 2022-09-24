moe.gov.sd رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021/ 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2022 حيث ترداذ عمليات البحث بشكل ملحوظ عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة في السودان الذين أنتهوا من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية في جميع الولايات بناء على الموعد المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم السودانية، والتي تقوم في هذا التوقيت على رصد كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وانهاء أعمال رصد الدرجات والنتائج تمهيدا لعرضها رسميا عبر موقع الوزارة، ليتم استخراجها بسهولة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسوف نسلط الضوء الآن على تصحيح كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية في السودان 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الثانوية في السودان 2022

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم السودانية أن قد تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الثانوية في مختلف الولايات خلال الايام الاخيرة، والتي كانت قد بدأت فور انتهاء الطلاب من امتحانات الدور الثاني، وقد أكدت أنه يتم رصد جميع الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب بعدما يتم مراجعتها، في اطار العمل على تقديم الدرجات المستحقة من جانب كل طالب، ليتم الاعلان رسميا عن نتيجة الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم السودانية تفعيل رابط موقع الوزارة ليتم من خلاله الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الثانوية في السودان 2022، بينم استخراج النتيجة من خلال ادخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب فقط، عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.