تقديم الجوازات فتح باب القبول والتسجيل في السعودية٬٬٬استمرت عمليات التسجيل منذ يوم السبت الماضي ، وشهدت فتح باب التقدم لوظائف الجوازات برتبة مجند ، وجاء ذلك بعد المديرية العامة للجوازات ، بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بالوكالة. أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة ، فتح رابط القبول والتسجيل للعنصر الذكور برتبة جندي. حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تقديم الجوازات

يعتبر توفير وظائف جوازات السفر للرجال 1444 من أبرز العمليات البحثية التي شهدتها محركات البحث في الدولة السعودية صباح اليوم ، ويأتي ذلك بعد أن خرجت المديرية العامة للجوازات السعودية بإعلان وظيفي جديد أوضحت خلاله مدى توفرها. بعدد من الشواغر للرجال في الجوازات للعام الجاري 1444/2022 ، حيث أوضحت الجوازات أن عملية التسجيل والقبول بالدورة العسكرية برتبة جندي للرجال ستكون لمن تنطبق عليهم شروط جوازات السفر السعودية التي تم الإعلان عنها رسميًا عبر منصة أبشر للتوظيف ، والتي سنشرحها أيضًا من خلال هذا المقال في الوظائف العسكرية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، وهنا عبر – الكفاح العربي – نرفق لكم رابطًا إلى تقديم وظائف الجوازات السعودية من خلال منصة التوظيف الرسمية على الإنترنت أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية ، بالإضافة إلى نشر شروط التقديم. تم الإعلان رسميا عن 1443 جواز سفر وتوضيح موعد فتح باب التقديم على جوازات السفر للرجال 1444-2022.

شروط تقديم وظائف الجوازات للرجال

كالعادة ، هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها جميع الراغبين في التقدم لوظائف جوازات السفر ، والتي سنشرحها لكم أدناه:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والأصل ، ويستثنى من ذلك من تربى مع والده أثناء تأدية خدمته للبلاد السعودية خارج أراضيها.

يجب أن يتمتع المتقدمون بتاريخ جيد وسلوك وسمعة طيبة.

ألا يكون مقدم الطلب محكوما عليه بأي عقوبة قانونية أو في أي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم قد فصل من معهد عسكري قبل ذلك.

يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب بطاقة هوية وطنية مستقلة ، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من جنسية أخرى غير السعودية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من جنسية أخرى غير السعودية. يجب ألا يقل المؤهل الأكاديمي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات من خارج أراضي الدولة السعودية ، يجب معادلتهم من قبل وزارة التعليم السعودية والتصديق عليها.

يجب على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية.

على المتقدمين اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.

يجب على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات والإجراءات الخاصة بعملية القبول وفقًا للشروط المحددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف الجوازات

هناك عدد من الوثائق والأوراق الثبوتية التي يجب تقديمها من أجل استكمال عملية التقديم لوظائف جوازات السفر للرجال بشكل صحيح ، على النحو التالي: