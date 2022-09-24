UEFA القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

uefa.tv القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا حيث يترقب متابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم متابعة أحداث المباراة القوية التي تجمع بين منتخب أسبانيا ونظيره منتخب سويسرا، والتي تجمع بين الطرفين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة 2022، والتي تقام مساء اليوم السبت من خلال ملعب «لا روماريدا»، حيث تنقل المواجهة في منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الأول الخاص بدوري الأمم الأوروبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات تنقل مباراة أسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة القوية التي تجمع منتخب إسبانيا أمام سويسرا اليوم مساء السبت، من خلال بعض القنوات الرياضية التي تنقل أحداث المباراة بشكل مباشر بدون تشفير، والتي تتمثل في القنوات Sky Sport Uno Italia، Sport TV2 Portugal، Digi Sport 1 HD Romania، S Sport 1 HD، فنجد أن مباراة الذهاب بين الطرفين في منافسات دوري الامم الاوروبية قد انتهت بتحقيق إسبانيا الفوز الصعب على نظيرها منتخب سويسرا، حيث نجح المنتخب الأسباني في تحقيق الفوز بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وفي هذا التوقيت يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية، وذلك برصيد 8 نقاط والتي تمكن من الحصول عليها من خلال خوض 4 مباريات، وذلك بعدما قد حقق الفوز في مباراتين، وقد حقق التعادل كذلك في مثلهما، بينم يتواجد منتخب سويسرا في المركز الأخير من المجموعة الثانية وذلك برصيد 3 نقاط، والذي تمكن من حصدها من 4 لقاءات، بواقع فوز و3 هزائم، نتابع القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وسويسرا.

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا × سويسرا 9.45م بتوقيت مكة UEFA.com

قناة Sky Sport Uno Italia قناة V Sport Extra HD Sweden قناة TVE La 1 HD قناة Sport TV2 Portugal قناة TV2 Sport Premium 2 HD قناة Digi Sport 1 HD Romania

موعد مباراة أسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة أسبانيا ضد منتخب سويسرا في منافسات دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة في دور المجموعات، مساء اليوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى الفريقين الى الفوز في هذه المباراة واقتناص ثلاث نقاط هامة.