سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra مفاجأة كبري من سامسونج 2023

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سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra، التي قامت شركة سامسونج العالمية بالإعلان عنها منذ عدة أيام قليلة، حيث يتميز الهاتف ببطارية سعة 5000 ملي أمبير وكاميرا خلفية رباعية الالتقاط، وذو نسختين للذاكرة العشوائية رام 12 جيجا بايت واخري 16 جيجا بايت، ونظام تشغيل اندرويد 13بجانب بلوتوث إصدار 5.2 والهاتف مزود بقلم S Pen. مواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra

نبدأ توضيح مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 ألترا كالتالي: أولا الكاميرا الخلفية: رباعية الرئيسية دقة 200 ميجا بكسل والثانية بدقة 10 ميجا بكسل بريسكوب والكاميرا الثالثة بدقة 10 ميجا بكسل وتحتوي علي التقريب البصري أما الكاميرا الرابعة ذات زاوية واسعة 12 ميجا بكسل، كما تكون أوضاعها الالتقاط المستمر التركيز بالمس وضع عزل الخلفية والوضع الليلي للتصوير ووضع التصوير الاحترافي بجانب التشغيل السريع والمؤقت الذاتي.

الفيديو يدعم الخصائص التالية: fHD, ,4k 8k لتسجيل الفيديو وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

يدعم الفلاش عند تصوير الصور وتسجيل الفيديو. ثانيا الكاميرا الأمامية: السيلفي كاميرا أحادية دقة 40 ميجا بكسل ذو حجم f/2.2 يدعم فيديو بدقة 4k. مراجعة هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

جسم الهاتف الإطار الجانبي مصنوع من الالمونيوم والظهر من الزجاج ليتوفر بالألوان اخضر، ابيض، نبتي، اسود البصمة مدمجة بالشاشة.

نظام التشغيل اند رويد 13 وجه الاستخدام One UI 5.

المعالج ثماني النواة نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ذو تصنيع بدقة 4 نانومتر.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني حتي الجيل الخامس 2G, ,3G ,4G .5G.

الشرائح يدعم شريحتين نانو sms في وضع الاستعداد.

البطارية تحتوي علي سعة 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم ايون.

الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط والشحن الاسلكي بقوة 45 واط بجانب الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

الاتصال بلوتوث إصدار 5.2 واي فاي للنت الهوائي، تقنية NFC ،GPS لتحديد الموقع بجانب USB.

الصوت يدعم السماعات الخارجية سماعات ستيريو ونظام صوتي 32 بايت.

الذاكرة العشوائية رامات a12 جيجا بايت واخري 16 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية رامات a12 جيجا بايت واخري 16 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية متعددة 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512جيجا بايت.

الشاشة 6.8 انش حجمها نوعها Dynamic AMOLED 2X، ابعاد 20.9، 1750شمعة درجة سطوع الشاشة، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، 16 مليون لون، وضع حماية العين، ونذكركم بسعر ومواصفات ريلمي v25. مميزات موبايل سامسونج جلاكسي اس 23 ألترا

يدعم شاشة كبيرة وممتازة بمساحة 6.8 بوصة.

الجوال يدعم كاميرا خلفية رباعية الالتقاط تدعم خاصية ,8k 4k لتسجيل الفيديو بجانب الفلاش.

إطار الهاتف مصنوع من الالمونيوم والظهر مصنوع من الزجاج.

الموبايل يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس.

الجوال مقاوم للماء والغبار.

يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

البطارية غير قابلة للإزالة ذو سعة تخزين 5000 ملي أمبير.

يدعم ذاكرة عشوائية رامات حتي 16جيجا بايت.

الهاتف يحتوي علي غالبية المستشعرات، ونذكركم بسعر ومواصفات فيفو اكس 80 برو بلص. عيوب جوال سامسونج جلاكسي S23 ألترا

الهاتف لا يدعم ذاكرة خارجية كارت الميموري.

لا يوجد راديو FM.

لا يحتوي علي منفذ لسماعة الأذن.

الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش عند الالتقاط.

لا يدعم منفذ mm 3.5، ونذكركم بسعر ومواصفات اوبو a77. علبة هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا

راس الشاحن.

دبوس معدني للأخراج الشرائح.

وصلة USB.

الهاتف سامسونج جلاكسي أس 23، ونذكر بمواصفات سعر oppo k10. سعر Samsung Galaxy S23 Ultra سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 18700جنية مصري.

ثمن الجوال بالدولار الأمريكي 1200دولار أمريكي.

قيمة الموبايل بالمملكة العربية السعودية 4500 ريال سعودي.

شراء الهاتف من دولة الجزائر العربية 258000 دينار.

تسعيرة الجوال بالمغرب 10500درهم، ونذكركم بسعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا y90. وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra مفاجأة كبري من سامسونج 2023.مفاجأة كبري من سامسونج 2023. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra مفاجأة كبري من سامسونج 2023 - ثقفني

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