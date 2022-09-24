نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل كنف للمطلقات 1444 الجديدة هذا العام بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد شروط تمويل كنف للمطلقات 1444 التي لم يعولها أحد، وبالأخص الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث أن هذا القرض يكون بغرض تقديم المساعدة من أجل تلبية كافة مطالب الحياة المعيشية، ومن المتعارف عليه أن الحكومة السعودية تسعى دائمًا إلى تقديم كافة مسؤولياتها المجتمعية، والعمل على تحقيق أغراضها التنموية التي تصب في صالح المواطن السعودي.

شروط تمويل كنف للمطلقات 1444

يتساءل الكثير من المواطنات السعوديات المطلقات عن الشروط الخاصة بقرض كنف للأرامل والمطلقات، والتي تكمن في الآتي:

أن لا يقل سن المتقدمة عن خمسة وعشرين عام.

أن لا يتخطى عمر المتقدمة عن خمسة وخمسين عام.

التأكد من تواجد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على القرض.

لابد من توافر حساب في منصة أبشر لدى المتقدمة.

بالإضافة إلى توافر حساب بنكي لدى المتقدمة.

ما هي شروط الكفيل بنك التنمية الاجتماعية

لمن ترغب في قرض بنك التنمية الاجتماعية من الأرامل والمطلقات لابد أن تقوم بإحضار كفيل من أجل ضمان البنك لتسديد الأقساط المستحقة، وهذا يكون بشروط وهي كالآتي:

أن يكون الكفيل من المواطنين السعوديين فقط، فلا يمكن السماح بكفالة المقيمين.

إحضار الكفيل كشف حساب للمعاملات التي يقوم بها في البنك الذي يتبعه وذلك لإثبات أنه يدفع جميع المستحقات بصفة دورية.

لابد أن يكون الكفيل من العاملين في أيًا من القطاع العام، وفي حال أنه عامل في القطاع الخاص فلابد أن يكون التوقيع على فاتورة الدفع.

يجب أن يقدم الكفيل جميع الضمانات والمستندات المطلوبة للبنك.

كما يلزم تقديم الكفيل لأصل تعريف بدخله مختومًا من جهة العمل الخاصة به.

بالضرورة أن يتعهد الكفيل بأنه يقبل أن يتم اختصام ثلث دخله إذا واجه المقترض صعوبة في دفع الأقساط البنكية.

ألا يتخطى سن الكفيل الخمسة وخمسين عام.

يجب أن يقدم الكفيل صورة من بياناتي من موقع وزارة الداخلية، أما عن قرض كنف للمطلقات بدون كفيل فلابد من أن تكون المطلقة موظفة بشكل دائم.

كيفية التسجيل على قرض كنف للأرامل والمطلقات

يمكن التقديم على طلب للحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات عن طريق اتباع الآتي: