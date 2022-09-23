نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تيم هورتنز اليوم الوطني 92 على المشروبات والأكلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تيم هورتنز اليوم الوطني 92 ، من أبرز عروض مطاعم وكافيات المملكة العربية السعودي في اليوم الوطني هو مطعم تيم هورتنز الذي يقدم الوجبات السريعة والأكلات اللذيذة التي يحبها كل من يتذوقها لأول مرة، فبحلول يوم تأسيس المملكة في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر 2022 قدم مطعم هورتنز عروض القهوة والمخبوزات والتي ستسمر حتى يوم الاثنين بتاريخ 26 من شهر سبتمبر 2022 م الموافق لـ 30 صفر 1444هـ، ويمكن لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة التوجه لأحد فروع مطعم تيم هورتنز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة أو الدخول على رابط الموقع الرسمي للمطعم للتعرف على جميع العروض التي يقدمها المطعم للعملاء مع امكانية طلب مختلف المنتجات بشكل إلكتروني

عروض تيم هورتنز اليوم الوطني 92

يقدم مطعم تيم هورتنز العديد من المشروبات العالمية المميزة والاكلات الشهية بأسعار جد معقولة خاصة مع حلول مناسبة عروض اليوم الوطني السعودي 92، حيث يمكنك أن تطلب قهوة مع كلاسيك دونات بسعر 9 ريال سعودي فقط كما جاء موضح في الموقع الرسمي لمطعم تيم على منصة تويتر العالمية علما ان العرض يبقى ساري إلى غاية 26 سبتمبر 2022.

تيم هورتنز عروض اليوم الوطني

بالاظافة إلى تقديمه الوجبات السريعة والاكلات والمخبوزات العالمية، يقد مطعم تيم هورتنز العديد من انواع المشروبات العالمية التي يحبها مختلف فئات المجتمع السعودي، لذلك سنضع بين ايدكم اهم عروض تيم هورتنز للمشروبات الخاصة باليوم الوطني السعودي:

يمكنك الحصول على مشروب عالمي تيمز فرنش فانيلا بمبلغ 18 ريال سعودي فقط.

كذلك يمكنك طلب مشروب تيمز كابتشينو بـ 18 ريال سعودي.

مشروب كراميل ماكياتو بتخفيضات وصلت حتى 20 ريال سعودي للمشروب الواحد.

تستطيع الحصول على مشروب لذيذ هوت شوكليت بسعر 16 ريال سعودي.

بسعر 19 ريال سعودي يمكنك شراء مشروب كافيه موكا .

من اهم عروض المشروبات كافيه لاتيه بسعر 18 ريال سعودي فقط.

أيضا يمكنك ان تطلب مشروب سبانش لاتيه بـ 23 ريال سعودي.

أيسد أمريكانو 14 ريال سعودي.

فروزن شوكليت 23 ريال سعودي.

أيس تي بالليمون 18 ريال سعودي.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على اهم عروض اليوم الوطني من مطعم تيم هورتنز العالمي.