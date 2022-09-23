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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة ، تستمر منتخبات القارة العجوز في التنافس فيما بينها علي بطولة دروي أمم أوروبا ، وهي أحدث بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا للمنتخبات ، وبدأ فعاليات النسخة الحالية من البطولة في يونيو الماضي 2022 ، وتستمر الموجهات علي مدار العام ، ونسخة 2022 هي الثالثة ، وفاز منتخب البرتغال بنسخة 2019 ، ثم حصل منتخب فرنسا علي لقب بطولة 2021 ، وأغليت منافسات 2020 بسبب جائحة كورونا ، فضلاً عن ذلك حصلت البطولة الجديدة علي رواج فاق التوقعات ، بمشادهات كبيره عبر كافة القارات وليس أوروبا فقط ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد مباريات الجولة الحالية من بطولة دور أمم أوروبا والقنوات الناقلة ، وأهم الاحصاءات حتي الآن.
دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة
يشترك منتخبات كرة القدم لجميع دول قارة أوروبا في منافسات دوري الأمم الأوروبي للمنتخبات 2022-2023 :
- تقسم الفرق المشاركة إلي 4 مجموعات ” A-B-C-D “.
- النسخة الأولي تأهل عنها البطل لليورو 2020.
- ثم النسخة الثانية أهلت البطل لكأس العالم قطر 2022.
- أيضاً سيحصل بطل النسخة الثالثة علي مقعد في بطولة يورو 2024.
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القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2022
- تذاع مباريات البطولة الحالية علي قنوات “RAI 1″ الإيطالية ، و”RTL” الألمانية ، و”L’Equipe” الفرنسية.
- لا توجد أي قناة عربية تقوم ببث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022 – 2023.
- أذيعت النسختين السابقتين على مجموعة قنوات بي إن سبورت.
مشاهدة بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022
- يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري الأمم الأوروبية عبر تطبيق UEFA tv على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.
- تردد قناة RAI 1 :
- القمر : Hot Bird 1-6 ، 13 شرق
- ثم التردد : 11766
- الاستقطاب : عمودي
- الترميز : 27500
- بالاضافة لمعامل التصحيح : 2/3
- ثم قناة RTL :
- القمر : Astra 1B-1H + 2C، 19.2 شرق
- ثم التردد : 10832
- والاستقطاب : أفقي
- أيضاً الترميز : 22000
- التصحيح :3/4
- أيضاً قناة L’Equipe :
- القمر : Astra 1B-1H + 2C ، 19.2 شرقا
- ثم التردد : 11068
- الاستقطاب : عمودي
- أيضاً معدل الترميز : 22000
- معامل التصحيح : 3/4
مباريات الجمعة 23 سبتمبر 2022 دوري الأمم الأوروبية
- يواجه منتخب ألمانيا منتخب هنغاريا السعاة 8:45 م.
- أيضاً في نفس التوقيت يلتقي فريقي إطاليا وإنجلترا.
- وفازت فرنسا علي النمسا بنتيجة 2/0.
- ثم جورجيا علي مقدونيا الشمالية 1/0.
- فضلاً عن ذلك تواجه التشيك منتخب البرتغال السبت 24/9 في تمام 8:45 م.
- إضافة لذلك فاز منتخب هولندا علي بولدنا بهدفين للاشيء.
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