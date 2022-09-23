نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة ، تستمر منتخبات القارة العجوز في التنافس فيما بينها علي بطولة دروي أمم أوروبا ، وهي أحدث بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا للمنتخبات ، وبدأ فعاليات النسخة الحالية من البطولة في يونيو الماضي 2022 ، وتستمر الموجهات علي مدار العام ، ونسخة 2022 هي الثالثة ، وفاز منتخب البرتغال بنسخة 2019 ، ثم حصل منتخب فرنسا علي لقب بطولة 2021 ، وأغليت منافسات 2020 بسبب جائحة كورونا ، فضلاً عن ذلك حصلت البطولة الجديدة علي رواج فاق التوقعات ، بمشادهات كبيره عبر كافة القارات وليس أوروبا فقط ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد مباريات الجولة الحالية من بطولة دور أمم أوروبا والقنوات الناقلة ، وأهم الاحصاءات حتي الآن.

دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

يشترك منتخبات كرة القدم لجميع دول قارة أوروبا في منافسات دوري الأمم الأوروبي للمنتخبات 2022-2023 :

تقسم الفرق المشاركة إلي 4 مجموعات ” A-B-C-D “.

النسخة الأولي تأهل عنها البطل لليورو 2020.

ثم النسخة الثانية أهلت البطل لكأس العالم قطر 2022.

أيضاً سيحصل بطل النسخة الثالثة علي مقعد في بطولة يورو 2024.

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القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2022

تذاع مباريات البطولة الحالية علي قنوات “RAI 1″ الإيطالية ، و”RTL” الألمانية ، و”L’Equipe” الفرنسية.

لا توجد أي قناة عربية تقوم ببث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022 – 2023.

أذيعت النسختين السابقتين على مجموعة قنوات بي إن سبورت.

مشاهدة بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري الأمم الأوروبية عبر تطبيق UEFA tv على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

تردد قناة RAI 1 : القمر : Hot Bird 1-6 ، 13 شرق ثم التردد : 11766 الاستقطاب : عمودي الترميز : 27500 بالاضافة لمعامل التصحيح : 2/3

ثم قناة RTL : القمر : Astra 1B-1H + 2C، 19.2 شرق ثم التردد : 10832 والاستقطاب : أفقي أيضاً الترميز : 22000 التصحيح :3/4

أيضاً قناة L’Equipe : القمر : Astra 1B-1H + 2C ، 19.2 شرقا ثم التردد : 11068 الاستقطاب : عمودي أيضاً معدل الترميز : 22000 معامل التصحيح : 3/4



مباريات الجمعة 23 سبتمبر 2022 دوري الأمم الأوروبية