العالم اليوم - قاض أردني يقتل زوجته وابنه رميا بالرصاص

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:24 مساءً - أقدم مواطن أردني، الجمعة، على قتل زوجته وابنه رميا بالرصاص في محافظة جرش شمالي الأردن.

وقالت مصادر لموقع "دوت الخليج" إن قاض يعمل في محكمة الجنايات الكبرى بالعاصمة عمّان أقدم على قتل زوجته وابنه.

ووقعت الحادثة بينما كانت العائلة في رحلة استجمام داخل إحدى المزارع الخاصة في منطقة دبين في جرش.

وتجددت مشاكل عائلية قديمة بين الرجل وزوجته، فأقدم على إطلاق النار من سلاحه على زوجته وابنه وأصابهم إصابات خطيرة.

ونُقل الاثنان إلى مستشفى جرش الحكومي، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما قام القاضي بتسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

الأمن العام الأردني قال في بيان رسمي، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش.

وأضاف أنه جرى إسعافهما للمستشفى وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة، حيث باشرت التحقيقات معه.