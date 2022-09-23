“Algeria vs Guinea” القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الودية تعليق بلال بيناري ضمن معسكر سبتمبر 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الودية حيث يستعد منتخب الجزائر لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بينه وبين نظيره منتخب غينيا، وذلك ضمن المنافسات الودية التي بدأها منتخب الجزائر ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في هذا التوقيت في شهر سبتمبر، ضمن استعدادات منتخب الجزائر لخوض المباريات في المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الودية ضمن معسكر سبتمبر 2022 والتعرف على موعد انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الودية ضمن معسكر سبتمبر 2022

Algeria VS Guinea مباراة الجزائر وغينيا الودية والقنوات الناقلة لمباراة محاربو الصحراء(TV6 Algérie) وقد بدأ المنتخب الجزائري بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي خوض المعسكر الإعدادي الخاص بشهر سبتمبر، والذي من خلاله يسعى المنتخب الجزائري إلى الاستعداد بشكل جيد للفترة المقبلة، فنجد أن منتخب الجزائر يتجهز في هذا التوقيت لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج منتخب الجزائر من تصفيات بطولة كأس العالم في المرحلة الأخيرة ليعجز بذلك عن المشاركة في مونديال قطر 2022، وهي المباراة الودية التي من المقرر لها أن تقام بين الجزائر وغينيا في الجزائر، والتي تقام يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة الجزاي السادسة، والتي أعلنت رسميا بأنها قد حصلت على حقوق نقل كافة مباريات المنتخب الجزاي الودية التي يخوضها ضمن معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الودية

ويمكن متابعة أحداث مباراة الجزائر القوية ضد منتخب غينيا في إطار ودي، من خلال شاشة قناة الجزائرية السادسة، التي تمثل المباراة مجانا من خلال البث الفضائي على نايل سات بدون تشفير، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد الجديد للقناة التالي على القمر الصناعي نايل سات.

TV 6 Algerie HD تعليق بلال بيناري