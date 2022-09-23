نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على Grand Theft Auto V إصدار 2022 للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على Grand Theft Auto V ، لعبة Grand Theft Auto V تعد من أكثر ألعاب العالم المفتوح التى تم إنتظارها لمدة كبيرة حيث قارب الانتظار لمدة تقارب السنتين وذلك ليصدر أخيرا آخر إصدار على منصة PC بتاريخ 14 أبريل كذلك بحجم 59 جيجا بايت. ومن حينها ينعم الكثير من الاعبين بتجربة أقوي ألعاب عام 2015. التي تم انتظارها فبعد أن تم إطلاق اللعبة عام 2013 بشهر سبتمبر لمنصات الجيل القديم PS3 & Xbox 360 فحان موعد التجديد فحل علينا عام 2014 ليتم الإعلان أخيرا بمعرض E3 فجرا بتوقيت مصر عن نزول اللعبة والآن نحن بصدد تجربة جديدة ومختلفة في الهواتف الاندرويد فتابعونا لمعرفة طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

الحصول على Grand Theft Auto V

سنشارككم اليوم المراجعة التفصيلية عن قصة لعبة GTA V. لا تعول هم حرق أحداث القصة فلا تقلقوا كلها أحداث مبدأيه باللعبة .كذلك تتمحور قصة لعبة GTA V حول ثلاثة شخصيات رئيسية باللعبة وهم Michael-Trevor-Franklin. وهم عبارة عن مجرمين بقصص مترابطة ومرتبطة ببعض من خلال المهام التي يقوموا بتنفيذها سويا في مدينة لوس سانتوس حيث يوجد لكل شخصية line لقصة خاصة به سوف تكتشفه بنفسك.

ولكن ماذا عن قصة مايكل وتريفور؟ في الحصول على Grand Theft Auto V الشخصيتان مرتبطتان من البداية حيث تدور اللعبة بالبداية بثلاث شخصيات كانوا يحاولون سرقة احدي البنوك ومن ضمنهم مايكل وتريفور فبعد أن نجحوا بسرقة البنك وقاموا بالهرب معاً داخل سيارة كانت تنتظرهم بالخارج في جراند ثفت أوتو. وبداخل العربة سائق تم قتله بواسطة الشرطة أثناء مطاردتهم إلى أن هربوا من الشرطة للحظة. ولكن الفرحة لم تكلل بالنجاح فالسيارة تم تدميرها. وهذا أدى إلى التوجه للطائرة سيرا ولكن كان هناك شخص مجهول ينتظرهم فقام بقنص صديقهم الثالث وأصيب مايكل بعيار ناري.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

استكمالاً للقصة في جراند ثفت أوتو مما جعل تريفور يصرخ لأنه يري أعز أصدقائه في لحظاته الأخيرة. وفي الحصول على Grand Theft Auto V كان ينوي أن يقوم بمحاولة لقتل القناص. ولكن تريفور منعه من ذلك وقال له “اهرب بحياتك فنحن موتي” فلم يستطع تريفور الهرب. حيث أن الشرطة قد هجمت عليهم وحصل اشتباك بين تريفور والشرطة. وذلك جعل تريفور يأخذ أحدي سكان المدينة كرهينه له. وهي مرأه عجوز. ثم بعد ذلك قام بالهرب وأطلق سراحها. لم يستطع تريفور أن يأخذ حصته من المال المسروق. كما نجا مايكل من إصابته وقام بتزييف خبر موته. مايكل الآن يعيش مع أسرته ببرنامج حماية الشهود. وتريفور اختفى بمكان بعيد خارج لوس سانتوس بصحراء جرداء في Grand Theft Auto V 5 للاندرويد.

تنزيل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد

بعد أن علمنا طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city فالآن نطلعكم على لعبة gta 5 للاندرويد :-